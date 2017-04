Valgthriller i Tyrkia: – Vi stemte for en ny fremtid

ISTANBUL (VG) I nabolaget der president Erdogan vokste opp, forteller velgere at de håper grunnlovsendringer kan bety en ny fremtid for Tyrkia.

Kasimpasa er et gammelt arbeiderstrøk i Istanbul. Her vokste Recep Tayyip Erdogan opp, og begynte på en politisk karriere som førte ham til ordførervervet i Istanbul, statsministerposten i Tyrkia, og siden 2014 presidentembetet.

Får han et ja-flertall i søndagens folkeavstemning om å endre grunnloven kan Erdogan bli sittende som president til 2029, med kraftig utvidet makt.

Stor gjennomgang av skjebnevalget: Folkeavstemningen som kan endre alt

Ibrahim (71), som har med kona og datteren, ber VG respektere at dette er et hemmelig valg, når vi spør hva han har stemt.

– Det viktige, som du kan skrive til dine lesere, er at fremmøtet er stort, og at valget er fritt. Vi tyrkere får lov til å stemme på den måten vi selv vil, påpeker han.

Men slettes ikke alle er like tilbakeholdne. De fleste her har stemt ja til Erdogans ønskede grunnlovsendringer, og det er de stolte av:

– Vi har stor tillit til Erdogan, han er en sterk leder som vi stoler på, og som vi kan gi mer autoritet til i en tid der Tyrkia er truet av terror, kuppfare og er i konflikt med Europa, sier Ja-velger Ferhat Akkaya (47) i Kasimpasa til VG.

STØTTER ERDOGAN: Ekteparet Ferhat og Yildiz Akkaya har stemt ja til mer makt til presidenten. Foto: Harald Henden , VG

Han vil vite hvorfor europeere er så opptatt av dette valget, og tror selv det er fordi Europa er negativt innstilt til Tyrkia – et argument Erdogan selv stadig gjentar.

– Vi har stemt for en ny fremtid, det er veldig viktig for Tyrkia, og å endre til et presidentsystem vil være veldig bra for landet, fortsetter Akkaya.

I det forrige parlamentsvalget i november 2015 fikk Erdogans AKP over 54 prosent i Kasimpasa. I distriktet som bydelen er en del av, Beyoglu, stemte nøyaktig halvparten på AKP.

Les reportasjen: Fryktet i Vesten, men her elsker de Tyrkias sterke mann

ERDOGANS MANN LOKALT: Borgermester for Beyoglu-distriktet i Istnabul, Ahmet Misbah Demircan (AKP), har nettopp avlagt sin ja-stemme. Foto: Harald Henden , VG

AKP har også borgermesteren i Beyoglu, Ahmet Misbah Demircan, som har stemt «evet» (ja) da VG treffer ham ved en skole i Cihangir. Han er også opptatt av det han oppfatter som en konflikt mellom Europa og Tyrkia:

– Europa misforstår Tyrkia, og viser ikke empati med den vanskelige situasjonen landet vårt er i. Det er mange sinte for, sier Demircan til VG, og legger til at han tror ja-siden får minst 55 prosent.

– Men hele Tyrkia, og særlig denne bydelen, er veldig delt i synet på ditt parti. Hvordan skal dere som styrer unngå økt splittelse?

– Jeg representerer også Nei-velgerne, men det du sier er uansett ikke sant. Etter kuppforsøket har folket kommet sammen, og de aksepterer ikke løgn mer, sier Demircan.

Like fullt er nettopp bydelen Cihangir, der han selv bor, et eksempel på denne splittelsen: Her stemte over halvparten av innbyggerne på opposisjonspartiet CHP, og også kurdervennlige HDP fikk flere stemmer enn AKP i 2015-valget.

NEI-VELGERE: I det liberale Cihangir-området har paret Yasin Cem Candemir (31) og Tugce Arioz (32), nettopp avlagt sine nei-stemmer. Foto: Harald Henden , VG

Kjæresteparet Tugce Arioz (32) og Yasin Cem Kandemir (31), som har vært i valglokalet i Cihangir før de skal sykle ned til Bosporosstredet på søndagstur, er blant dem som har stemt «hayir» (nei).

– Nei-siden har ikke fått delta i valgkampen på like vilkår, men vi tror ikke på meningsmålingene som sier at Erdogan skal vinne – når vi spør folk vi kjenner sier alle at de skal stemme nei, så vi håper fortsatt sier de to.

PS: VG følger resultatene tett utover kvelden!

