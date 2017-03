Utestenger tyrkisk fotballs største helt

ISTANBUL (VG) Etter press fra regjeringen, utestenger fotballklubben Galatasaray Tyrkias mestscorende fotballspiller Hakan Şükür.

Han var kjent som «oksen av Bosporos» og eller bare «kongen» etter å ha blitt målkonge i tyrkisk Süper Lig tre ganger. Med 51 mål på 112 kamper for Tyrkia er Hakan Şükür landslagets toppscorer gjennom tidende og er kåret til landets «gylne spiller».

VAR VENNER: Daværende statsminister Erdogan, med kona Emine og dronning Elizabeth II under et selskap i den britiske ambassaden i Ankara i mai 2008. Helt til høyre i bildet følger Hakan Şükür med på Erdogans teknikk. Foto: Firat Yurdakul , AP

Han er ingen hvem som helst politisk heller: Şükür har vært innvalgt i det tyrkiske parlamentet for regjerende AKP, president Recep Tayyip Erdogans parti. Erdogan gjennomførte også Şükürs første bryllupsseremoni, da han var ordfører i Istanbul.

Men de to har siden røket uklar, og nå er Hakan Şükür så utstøtt som han kan få blitt: Fra eksil i USA har han kunnet observere hvordan hans gamle klubb Galatasaray i helgen har kastet ham ut som medlem.

Advarte klubben



Angivelig ble Şükür og en annen tidligere storspiller, Arif Erdem, utestengt sammen med 2.700 andre for å ikke ha betalt kontingenten. Men det er liten tvil om at politisk press har vært den utløsende faktoren.

Şükür anklages nemlig for å være medlem av FETÖ, nettverket til Erdogans tidligere nære allierte og nåværende hovedfiende, Fethullah Gülen. Tyrkia mener Gülen og hans tilhengere står bak det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i juli i fjor.

Erdem, som vant UEFA-cupen sammen med Şükür og Galatasaray i 2000, anklages også for å være knyttet til FETÖ. I helgen valgte Galatasarays styre å likevel først å beholde de to som klubbmedlemmer.

MOT NORGE: Erik Mykland utfordres av Arif Erdem i februar 2000. Foto: Fatih Saribas , Reuters

Det fikk Tyrkias idrettsminister, Akif Çağatay Kılıç, til å gå ut med følgende advarsel til klubben:

– Styret i Galatasaray må rette opp dette umiddelbart. Forrædere har ingenting å våre etablerte idrettsklubber å gjøre, sa statsråden.

Han fikk støtte av visestatsminister Veysi Kaynak som mente Galatasaray oppførte seg «uakseptabelt» og at beslutningen ville bety slutten for klubben. Noen timer senere kom meldingen om at de to var utestengt.

Støttet Gülens bevegelse



At Şükür har støttet Gülens religiøse og sosiale bevegelse Hizmet er godt kjent. Gülen var også lenge en av Erdogans næreste støttespillere. Problemene mellom Gülen og Erdogan går tilbake til desember 2013, da flere medlemmer av Erdogans regjering ble anklaget for korrupsjon av dommere og politisjefer med bånd til Gülen.

MOT NORGE: Hakan Şükür spilte flere ganger mot Norge. Her mot Brede Hangeland under EM-kvalifisering i mai 2007. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

På det tidspunktet meldte Şükür seg ut av AKP, og fortsatte i parlamentet som uavhengig. Hans forhold til Erdogans styre ble stadig mer anstrengt, og han skal ha forlatt Tyrkia på tampen av 2015.

I februar i fjor ble han tiltalt for å ha fornærmet presidenten, i en Twitter-melding der han kritiserte nedleggelsen av Gülens skoler.

I august ble en arrestordre utstedt på Şükür, på bakgrunn av en tiltale om å være medlem i en væpnet gruppe, med henvisning til Gülens-nettverk.

Selv har den tidligere fotballspilleren kritisert kuppforsøket, men han har også uttalt seg kritisk om den voldsomme utrenskningen av alle tilknyttet Gülen som har kommet i etterkant.