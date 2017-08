Tyrkiske soldater banket flyktninger, avslørt av egen video

ISTANBUL (VG) De tyrkiske soldatene filmet seg selv mens de slo og sparket syriske flyktninger ved grensen. Nå er soldatene straffet, og flyktningene deportert.

Med over tre millioner syriske flyktninger boende i landet, har Tyrkia det siste året strammet hardt inn langs grensen, og kun tillatt at et mindre antall får krysse inn i Tyrkia.

Kontrollen ved grensen har endt i vold flere ganger, noe organisasjoner som Human Rights Watch har dokumentert. Og som i en lang rekke tilfeller verden rundt, der soldater har filmet egne overgrep, har en video av tyrkiske soldater som banker opp syriske flyktninger skapt sterke reaksjoner her.

På videoklippet blir flere unge syrere slått, sparket og pisket med en pinne, mens noen av dem blir truet mot å forsøke å komme til Tyrkia igjen, og en av syrerne beskyldes for å være en menneskesmugler.

I forrige uke dukket videoen opp i sosiale medier i Tyrkia, etter at en av soldatene selv hadde sendt den til en venn i Tyskland.

STYRKET KORNTOLL: De siste årene har Tyrkia bygget en mur mot den syriske grensen, som her nær byen Kilis, på et bilde fra 2. mars.

Flyktninger fra Syria 5.137.000 syrere har ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) flyktet fra Syria siden krigen brøt ut våren 2011, mens minst 6,6 millioner syrere er på flukt i sitt eget land.

Nærmere 3 millioner syrere har søkt tilflukt i Tyrkia, mens flertallet av de øvrige har flyktet til Libanon, Jordan, Irak og Egypt.

I Libanon, et land med om lag 4,5 millioner innbyggere, har det ankommet minst 1,5 millioner syrere de siste årene, men mange av dem er ikke registrert som flyktninger.

Drøyt 952.000 syriske krigsflyktninger har søkt asyl i Europa, 64 prosent av dem i Tyskland og Sverige.

Norge har så langt gitt opphold til rundt 12.000 syriske krigsflyktninger. Kilde: UNHCR/NTB

Dette fikk den tyrkiske hæren til å reagere: De tre soldatene som vises på klippet er blitt pågrepet og blir etterforsket for saken. Hæren gjør det klart at slike hendelser vil bli straffet.

Samtidig opplyses det at de syriske mennene ble tatt med til en helsesjekk, og senere ble deportert tilbake til Syria.

En uttalelse om videoklippet fordømmer også den som har laget og sendt fra seg videoen, som skal ha «hatt som formål å skade Tyrkias omdømme», skriver den regjeringsvennlige avisen Daily Sabah.

Tidligere i vår ferdigstilte Tyrkia en grensemur mot Syria, påbegynt i fjor mens Tyrkia ga støtte til leirer inne i Syria, og jobbet hardt for å få på plass en flyktningsone langs grensen.

AFAD, det tyrkiske krise- og beredskapsdirektoratet som håndterer flyktningsituasjonen, hevder riktignok at grensen til Syria ikke er stengt for dem som har behov for å krysse den. Men i praksis er det et ørlite antall som har fått slik tillatelse de siste årene.

Denne sommeren er det blitt diskutert i Tyrkia at tusenvis av syrere fikk tillatelse til å krysse grensen for å dra til sitt hjemland for å feire eid-festen, som markerer slutt på fastemåneden ramadan, og siden fikk komme tilbake igjen til Tyrkia.

