Tyrkiske ministere vil gå til retten over konflikt med Nederland

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at de to ministerne som ble avvist av Nederland vil ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Reaksjonen kommer etter at to tyrkiske ministere henholdsvis ble nektet landingstillatelse og deportert fra Nederland, fordi myndighetene ville forhindre dem i å drive valgkamp på presidentens vegne i forkant av en folkeavstemning.

President Erdogan sier i et TV-intervju mandag at appeller vil bli gitt selv om han ikke tror at retten vil dømme i Tyrkias favør, melder nyhetsbyrået AP.

Raser også mot Merkel

Erdogan har også rast mot den tyske forbundskanselleren Angela Merkel for å ta parti med Nederland i krangelen over de tyrkiske ministernes valgkampanjer i Europa.

Merkel sa mandag at Nederland har hennes fulle støtte og solidaritet, etter at Tyrkias president kalte nederlandske myndigheter for levninger etter nazister og fascister.

Den 16. april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP).

Lovendringene vil gi president Erdogan mer makt, og gjøre det mulig for presidenten å sitte med makten frem til han blir 75 år. Dette er bakgrunnen for at Tyrkia strekker seg ut mot tyrkiske statsborgere rundt om i Europa.

Ble avvist i Nederland

Konflikten med Nederland skjedde etter at Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle lørdag delta på et politisk møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam i forbindelse med neste måneds folkeavstemning.

Dette falt ikke i god jord hos nederlandske myndigheter som gjorde det klart at flyet til den tyrkiske utenriksministeren ikke ville få landingstillatelse.

Se hvordan nederlandsk politi brukte vannkanoner mot tyrkiske demonstranter:

Den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye ble også stanset av politiet på vei inn på det tyrkiske konsulatet. Da hadde hun allerede blitt stoppet av grensepolitiet og det ble senere kjent at hun kom til å bli fraktet ut av landet igjen, melder NTB.

Dette første til at det natt til søndag brøt ut protester utenfor det tyrkiske konsulatet i Rotterdam. Politi og hundrevis av demonstranter barket sammen og politiet brukte vannkanoner mot mengden.

Nekter for at han driver valgkamp i Norge

Mandag var den tidligere parlamentarikeren for president Recep Tayyip Erdogans parti AKP, Cuma Icten, i møter med tyrkere i Norge.

NORGESBESØK: Den Erdogan-vennlige tyrkiske politikeren Cuma Icten besøker Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn (Diyanet). Foto: Trond Solberg , VG

Blant annet holdt han et møte i moskeen til det tyrkiske trossamfunnet i Drammen, men hevder selv han ikke representerer noe parti, men heller ønsker å øke valgdeltakelsen i den kommende folkeavstemningen.