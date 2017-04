Tyrkiske angrep i Syria og Irak øker konflikt med USA

ISTANBUL (VG) Tyrkia har ingen planer om å føye seg, etter å ha blitt kraftig kritisert av USA for flyangrep i Irak og Syria som ikke var klarert på forhånd.

Det blir stadig tydeligere at de to NATO-allierte USA og Tyrkia, med henholdsvis den største og den nest største hærstyrken i alliansen, er på kollisjonskurs om Irak og Syria.

Tyrkia er med i den USA-ledede koalisjonen mot IS, men kjemper også på egen hånd på bakken i Syria, og der har Tyrkia likestilt kampen mot IS med kamp mot den kurdiske YPG-militsen, som igjen er allierte med USA.

De siste dagene har konfliktnivået økt kraftig, etter at Tyrkia har bekreftet å ha gjennomført flyangrep mot Sinjar i Irak og mot Karachok i Syria.

Det tyrkiske militæret opplyser å ha drept henholdsvis 40 krigere fra den terrorstemplede kurdiske militsen PKK i Irak, og 30 fra YPG i Syria. Tyrkia mener YPG er en ren avlegger av PKK.

Bilder fra Karachok, som viser amerikanske soldater som inspiserer skadene etter det tyrkiske bombeangrepet sammen med krigere fra YPG, viser hvor langt fra hverandre de to allierte står.

OMFATTENDE ØDELEGGELSER: Dette er det som er igjen av det som skal ha vært et hovedkvarter for YPG-krigere i Karachok-fjellene. Foto: Rodi Said , Reuters

USA: Skadelig for kamp mot IS



Talsmann for amerikansk UD, Mark Toner, har uttalt at USA er «dypt bekymret» over angrepene, og legger til at de svekker kampen mot IS.

– Flyangrepene var ikke godkjent av koalisjonen og påførte beklagelige tap av våre samarbeidende styrker. Vi anerkjenner Tyrkias bekymring om PKK, men denne typen angrep svekker ærlig talt koalisjonens mulighet til å angripe IS, sier han.

VG har fått tilsendt en skriftlig uttalelse fra tyrkiske myndigheter, der en annen versjon blir forklart:

Der står det at både USA og Russland var blitt informert på forhånd om angrepene, og at disse fra tyrkisk side anses som å være i tråd med FNs kapittel 51 om retten til selvforsvar.

TYRKISKE FLY: Dette arkivbildet viser et tyrkisk krigsfly som letter fra Incirlikbasen i juli 2015. Tyrkia har bekreftet å ha gjennomført to omfattende flyangrep i Irask og Syria de siste dagene. Foto: Emrah Gurel , AP

Erdogan: Vil fortsette



I et intervju med Reuters, gjengitt i den tyrkiske avisen Hürriyet, forklarer Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at nærmere 2000 PKK-krigere skal ha slått seg ned i området ved Sinjar, og at Tyrkia ikke vil tillate dem å bygge en permanent base der.

Erdogan lover at Tyrkia skal fortsette «inntil hver eneste terrorist er utslettet», men han beklager at også at fem eller seks soldater fra den irakisk-kurdiske Peshmerga-styrken mistet livet i angrep i Irak.

– Det er trist for oss at dette skjedde, til tross for våre advarsler i forkant. Den tyrkiske militæraksjonen er absolutt ikke rettet mot Peshmerga, sier Erdogan.

Peshmergastyrkene har vært i flere skarpe konflikter med PKK-geriljaen i Sinjar-området, og i mars ble en soldat drept og syv såret i kamper mellom de to kurdiske gruppene.

PS: PKK engasjerte seg i Sinjar-området i 2014, etter at IS innledet sine massakrer på folkegruppen yezidier. Flere tusen menn fra minoriteten ble drept, og tusenvis av kvinner og jenter ble bortført og tvunget til å være sexslaver. PKK har derfor støtte i området, etter å ha beskyttet denne minoriteten.