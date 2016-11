Tyrkisk valuta stuper etter Erdogans siste utrenskning

ISTANBUL (VG) Terroren og de politiske utrenskningene i Tyrkia har ført til kraftig fall for tyrkiske lira.

Den tyrkiske økonomien fortsetter å få svi som følge av den politiske utviklingen i landet. Storavisen Hürriyet skriver at tyrkiske lira stuper mot utenlandsk valuta, og at den er rekordlav målt mot dollar fredag morgen.

Tidligere denne uken kom tall som viste at inntektene fra turistindustrien i Tyrkia har falt med en tredjedel, noe som sterkt påvirker økonomien.

IKKE LIKE STERK: Tyrkiske lira, med bilde av lansdfaderen Mustafa Kemal Atatürk, er ikke like slagkraftig som den var på begynnelsen av året. Foto: Murad Sezer , Reuters

I en uttalelse fra det tyrkiske pressedirektoratet som VG har fått tilsendt, varsler Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan tiltak for å styrke investeringene den tyrkiske økonomien er blitt avhengig av:

– Vi skal finne tiltak for å få tilgang til ressurser fra både nasjonale og utenlandske investorer. Man kan ikke gjemme pengene sine i madrassen, sier Erdogan.

Politiske arrestasjoner



Finansanalytikere setter nedgangen for valutaen og usikkerhet på den tyrkiske børsen i direkte sammenheng med at de to partilederne for det prokurdiske partiet HDP ble pågrepet i en omfattende politiaksjon. I tillegg ble ni andre parlamentsrepresentanter fra samme parti pågrepet.

HDPs partileder Selahattin Demirtas ble pågrepet i sitt hjem i Diyarbakir. Partiets andre leder Figen Yuksekdag ble pågrepet i Ankara.

– HDP ber om at det internasjonale samfunnet reagerer på kuppet til Erdogan, uttalte partiet på Twitter.

I en offisiell uttalelse sendt til VG fra tyrkiske myndigheter heter det at HDP-politikerne er pågrepet for å ha unnlatt å møte til avhør i forbindelse med at parlamentarikeres immunitet blir fjernet.

Den tyrkiske statsministeren Benali Yildirim bekrefter at årsaken til arrestasjonene er at politikerne har nektet å la seg avhøre og gi vitnemål, men sier samtidig at dem som lefler med terror «må betale prisen».

HDP er det tredje største partiet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen, med 59 av 550 seter. Velgermassen til HDP er dominert av kurdere i de sørøstlige områdene, men også av velgere på venstresiden andre steder i Tyrkia, deriblant i mange bydeler i Istanbul.

PÅGREPET: Partilederne Selahattin Demirtas og Figen Yuksekdag i HDP. Her under en pressekonferanse i Ankara på tirsdag. Foto: Stringer/turkey , Reuters

HDP har holdt en pressekonferanse i Ankara fredag, der de gjør det klart at de ikke vil samarbeide med etterforskningen, og uttaler at «kun våre velgere kan dømme oss».

– Jeg er svært bekymret over pågripelsene, skriver EUs utenrikssjef Federica Mogherini på Twitter.

Mogherini legger til at hun har kontaktet tyrkiske myndigheter og at hun har innkalt EU-ambassadørene til møte i Ankara, melder NTB.

– Jeg er alvorlig bekymret over arrestasjonene. Dette er en dramatisk og negativ utvikling, tvitrer Norges utenriksminiter Børge Brende, som ifølge NTB har innkalt den tyrkiske ambassadøren for å få en forklaring.

Bilbombe i kurdisk by



Bare noen timer etter at arrestasjonene ble kjent, gikk en eksplosjon av ved en politistasjon i den kurdiskbefolkede byen Diyarbakir sørøst i landet, som har drept åtte personer og skadet hundre.

Fra offisielt hold blir det hevdet at det er det militante og terrorstemplede Kurdistans arbeiderparti (PKK) som står bak angrepet, og at det var en bilbombe som gikk av.

Blant de døde er to politimenn, en tekniker og fem sivile, ifølge den tyrkiske statsministeren. Én gjerningsmann er også funnet død, forteller han.

Mandag denne uken ble det kjent at de to ordførerne i Diyarbakir skal fengsles. Ordførerne beskyldes for terroraktivitet knyttet til den forbudte kurdiske gruppen Kurdistans arbeiderparti (PKK).

Sosiale medier ble blokkert



Internett har vært «treigt» i hele Tyrkia fredag morgen. Grunnen til det treige nettet er angivelig at den statlige nettleverandøren Türk Telecom oppgraderer sin infrastruktur, men forsinkelse på internett er en forholdsvis vanlig hendelse når det stormer politisk i Tyrkia.

Årsaken til at sosiale medier som WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram og Facebook i flere timer var fullstendig blokkert er ikke blitt forklart av myndighetene, skriver storavisen Hürriyet.

Sosiale medier har en meget sterk posisjon i Tyrkia, etter at pressen er blitt utsatt for en rekke innstramminger det siste halvåret. Fredag kveld er tilgangen til sosiale medier fortsatt flere timer forsinket, slik at man ikke får tilgang til de nyeste innleggene.

Tidligere denne uken ble redaktøren i den tyrkiske opposisjonsavisen Cumhuriyet og 13 andre redaksjonelt ansatte er pågrepet, anklaget for tilknytning til terrorisme, ved å angivelig ha skrevet positivt om kurdernes sak.

Forrige helg stanset tyrkiske myndigheter sendingene til ti hovedsakelig kurdiskspråklige TV-kanaler, ifølge en lokal tjenestemann i byen Diyarbakir.

Samtidig gikk tyrkiske myndigheter ut og bekreftet at ytterligere 10.131 ansatte i landets embetsverk er sparket, anklaget for å ha bånd til «terrorisme».