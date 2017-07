Tyrkisk pressefrihet for retten i Istanbul

Pressefriheten står i sentrum når journalister fra den tyrkiske avisen Cumhuriyet blir stilt for retten, tiltalt for å ha skrevet til støtte for terrorister.

Representanter for internasjonale presseorganisasjoner og medieselskaper samles i Istanbul mandag for å følge rettssaken mot 17 journalister og redaktører. De er alle tiltalt for å ha støttet kuppmakerne og Gülenbevegelsen gjennom sitt journalistiske virke.

Påtalemyndigheten krever fengselsstraffer på opp mot 43 år for enkelte av de tiltalte. I tiltalen heter det at journalistene har hjulpet en terroristorganisasjon uten selv å være medlem. Myndighetene hevder at Cumhuriyet har overskredet grensene for pressefrihet.

Hevder journalistene har misbrukt sin tillit



De redaksjonelle medlemmene skal også ha misbrukt tilliten de har som journalister, noe som øyensynlig er straffbart i Tyrkia. Påtalemakten hevder at avisen Cumhuriyet siden 2013 har opptrådt som en forsvarer og beskytter av predikanten Fethullah Gülen.

Avisen skal ifølge påtalemyndigheten også være en støttespiller for militante kurdere og andre grupper på venstresiden, til tross for at den gjentatte ganger har kritisert disse gruppene og deres motvilje mot hverandre.

Tyrkiske myndigheter har helt siden kuppdagen i juli i fjor beskyldt Gülen for å stå bak forsøket på å styrte president Recep Tayyip Erdogan, heter det i en fells pressemelding fra internasjonale presseorganisasjoner som PEN, Reportere uten grenser og Det internasjonale presseinstituttet (IPI).

Holdes i månedsvis



Tiltalen er nesten i sin helhet viet avisens nyhetsformidling og twittermeldinger. Avisens tilhengere sier at rettssaken er politisk motivert og at hensikten er å stenge Cumhuriyet, en av de svært få opposisjonsrøstene som er igjen etter måneder med utrenskninger og arrestasjoner.

Over 150 journalister og pressefolk frister en ørkesløs tilværelse i tyrkiske fengsler. Det er regelen snarere enn unntaket at fengsling skjer uten lov og dom. Mange holdes i måneder før saken deres kommer opp. Tidsfrister ignoreres, og retten til advokatbistand brytes hele tiden.

President Erdogan sier at unntakstilstanden vil fortsette til Tyrkia oppnår «fred og velferd». Regjeringen sikrer seg gradvis full kontroll over nær sagt alle samfunnsområder. Over 100.000 statsfunksjonærer er avsatt eller anholdt, og rundt 170 presseorganer og hundrevis av interesseorganisasjoner er stengt.