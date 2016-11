Tyrkisk forslag: La menn gifte seg med sine mindreårige ofre

ISTANBUL (VG) Lovforslaget som åpner for bortfall av straff dersom menn gifter seg med sine mindreårige ofre, fører til heftig strid i Tyrkia.

Kritikken har haglet fra opposisjonen, fra organisasjoner for kvinner- og barns rettigheter, fra FNs barnefond UNICEF, og det styrende regjeringspartiet AKP har fått et gryende kvinneopprør i egne rekker.

Forslaget som nå skal behandles i parlamentet vil åpne for amnesti for enkelte dømte barneovergripere hvis de gifter seg med offeret, forutsatt at selve overgrepet ikke er begått med «makt, trusler eller andre føringer for samtykke».

Utløste demonstrasjoner



Store demonstrasjoner er blitt holdt mot forslaget denne helgen, og det ble også tema under NATOs parlamentariske toppmøte som avholdes i Istanbul. Der måtte den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdağ forklare det kontroversielle lovforslaget.

– Dette forslaget skal rette opp noen av problemene som oppstår fordi ekteskap under den lovlige alderen på 18 år faktisk finner sted i deler av landet. Vi støtter ikke dette, men i noen samfunn er barneekteskap en realitet, sier Bozdağ ifølge Hürriyet.

Han hevder at dette ikke skal gjelde for menn som «er voldtektsmenn eller seksualovergripere». Forslaget er lagt frem for å håndtere gjennomførte ekteskap etter tradisjonelle eller religiøse regler, men som ikke er lovlig gjennomført – altså ekteskap med mindreårige.

Da forslaget ble lagt frem for parlamentet helt på tampen av samlingen på torsdag, brøt det ut heftige diskusjoner, og det var nære på håndgemeng.

– Dersom en femti eller seksti år gammel mann begår et overgrep mot for eksempel en 11 år gammel jente, og så straffes til å gifte seg med henne når hun blir gammel nok, så er det i praksis jenta som settes i fengsel på livstid, sier parlamentariker Ömer Süha Aldan fra opposisjonspartiet CHP.

VRIEN SAK: President Recep Tayyip Erdogan og statsminister Binali Yildirim. Datteren til presidenten sitter i styret for en av organisasjonene som kritiserer lovforslaget. Foto: Burhan Ozbilici , AP

På grunn av kontroversene er saken blitt utsatt frem til tirsdag, da den igjen skal diskuteres i nasjonalforsamlingen. Statsminister Binali Yıldırım har beordret sine partifeller til å gå en ny runde med opposisjonen for å forklare bakgrunnen for forslaget.

FNs barnefond reagerer



UNICEF-talsmann Christophe Boulierac advarer mot konsekvensene av å innføre en slik lovendring:

– UNICEF er dypt bekymret for lovforslaget som åpner for et slags amnesti for dem som begår overgrep mot barn. Denne usle formen for vold mot barn er forbrytelser som må straffes, og i alle tilfeller må barnets interesser stå i første rekke, sier Boulierac.

Organisasjonen KADEM er blant de sterkeste kritikerne av lovforslaget, og det har fått stor oppmerksomhet i Tyrkia, ettersom Sümeyye Erdogan, datter av president Recep Tayyip Erdogan, sitter i organisasjonens styre.

I juli advarte dommer Mustafa Demirdağ i den tyrkiske Høyesteretten mot at det allerede finnes 3000 tilfeller i Tyrkia der menn har giftet seg med sine mindreårige ofre etter at disse er blitt voksne, og slik fått lavere straff.

Han advarte mot at denne praksisen både var «ondskapsfull» og på kanten av loven, men likevel fant sted fordi ofrenes familier ofte ønsket det.