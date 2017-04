Tyrkias folkeavstemning: Ja-ledelsen krypmer inn

ISTANBUL (VG) Foreløpige opptellinger viser 52 prosent ja til forslaget om å endre den tyrkiske grunnloven, slik at president Erdogan får mer makt. Men det blir stadig jevnere.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra en regjering med utgangspunkt i parlamentet, til det direkte valgte presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.

– Dette er ikke en vanlig valgdag. Jeg er trygg på at mitt folk vil velge en raskere utvikling, og ta et sprang fremover, sa Erdogan selv etter å ha stemt.

Foreløpige tall som VG har fått tilgang til ved pressesenteret for utenlandsk presse i Istanbul viser følgende: Etter at 96 prosent av stemmene er talt, leder Ja-siden med 51,5 prosent.



Dette er kun foreløpige tall, etter at 47 millioner stemmer er talt opp. Tallene er gitt ut av det stalige nyhetsbyrået Anadolu Agency, og det er knyttet en viss usikkerhet til disse tallene. 1,3 millioner stemmer skiller i Erdogan og ja-sidens favør.

Tendensen er så langt at ja-sidens ledelse krymper etter hvert som flere og flere stemmer telles opp. Og fortsatt er ikke de største byene ferdigtelt, så dette blir mye jevnere enn Erdogan hadde håpet på.

Reportasje fra valglokalene: – Vi stemte for en ny fremtid



Usikre meningsmålinger



Meningsmålingene i forkant har gått i alle retninger, og både ja- og nei-siden sa i innspurten at de trodde på seier, men en analyse av tidligere valg gir Erdogan størst grunn til å smile.

Vaktholdet under valget er enormt som følge av frykt for terrorangrep. Over 33.500 politibetjenter er utstasjonert i Istanbul alene. Ifølge nyhetsbyrået Dogan har 49 mistenkte IS-tilhengere blitt pågrepet i Istanbul den siste uken

VG har fulgt valgkampen tett den siste måneden, og ved å følge lenkene i denne saken kan du lese alle reportasjene. Her er en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som står på spill.

Omfattende endringer



Erdogan har lenge ønsket en endring til et system der presidenten velges direkte, og får den utøvende makten. I praksis besitter Erdogan makten allerede, men i teorien skal han være partiuavhengig og den utøvende makten ligger hos statsministeren og hans regjering, som utgår fra parlamentet.

• Grunnlovsendringene som det nå skal stemmes over, og som har fått støtte fra et flertall i parlamentet, vil bety at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten og visepresidenten. Presidenten skal selv utnevne og sparke ministre.

• Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige. Forslaget åpner også for at president Recep Tayyip Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder. Dermed kan Erdogan bli sittende som president til 2029.

Frykter én-mann styre



Erdogans AKP-parti mener endringene vil gjøre staten mer effektiv og robust, og at dagens system skaper uklarhet og langsomme beslutningsprosesser.

• Opposisjonen mener endringene vil gi presidentembetet altfor mye makt, og at det kan føre til et «én-manns styre ved diktat». Europarådet har advart mot at endringene vil føre Tyrkia i en «farlig retning», i en punktvis gjennomgang du kan lese her.

• Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har fastslått at nei-siden i valget er blitt konsekvent motarbeidet. Det er også det samme opposisjonen selv forteller – i begynnelsen av valgkampen traff VG politikere fra nei-kampanjen som fortalte om vold og trusler.

HOVEDPERSONEN: President Recep Tayyip Erdogan gjengitt på et banner hengt opp for hans siste valgmøte i Saryier i iutkanten av Istanbul på lørdag. Foto: Harald Henden , VG

• Det kurdiskvennlige partiet HDP opplevde å få partiledelsen arrestert i november sammen med elleve andre av sine folkevalgte, rett før prosessen med grunnlovsendringen ble påbegynt. De har like fullt fortsatt å drive kampanje, som du kan lese om her.

Erdogans popularitet



Valgkampen har utviklet seg til å bli et valg om man er for eller mot Erdogan, og trolig passer det presidenten perfekt. Erdogan fikk nær 52 prosent av stemmene da han ble valgt som president i 2014, og hans parti AKP har ofte klart å få rundt halvparten av stemmene.

• VG har fulgt tre av valgmøtene hans, der man kan snakke om betydelig persondyrkelse fra tilhengerne. Erdogan fremstår som svært dyktig i å bygge makt gjennom disse massemønstringene.

• Populariteten knyttes til at det er i Erdogans tid ved makten at de tyrkiske «megaprosjektene» er gjennomført, og sykehussektoren styrket, noe han gjentar gang på gang under valgmøtene.

• I tillegg har AKP støtte fra nasjonalistpartiet MHP, som har rundt tolv prosent av velgerne, og dermed ofte er «på vippen» i tyrkisk politikk. MHP har riktignok en fraksjon som motsetter seg endringene sterkt, og det samme gjelder for deler av AKP-velgerne. Der ligger usikkerheten.

Konflikt med Europa



Valgkampen til Erdogan både begynte og sluttet med fokus på konflikt med Europa, og det anstrengte forholdet til EU er et daglig tema i tyrkiske medier.

• Under sitt siste valgmøte før folkeavstemningen, der VG var til stede, ba Erdogan sine tilhengere om å «lære Europa en lekse» ved å støtte ja-siden. Da vil han åpne for å gjeninnføre dødsstraff, noe EU har vært tydelig på at ikke kan godtas.

• I mars var det voldsomt fokus på at tyrkiske ministere ikke fikk drive valgkamp i flere EU-land, og det ble full diplomatisk krise da den tyrkiske familieministeren likevel møtte opp i Nederland, og så ble sendt ut av landet.

• Det fikk Erdogan til å bruke knallharde karakteristikker, som å hevde at flere land i Europa var dominert av nazister. Erdogan har tidligere sagt at han også vil ha en folkeavstemning om å avslutte forhandlingene med EU.

• Men mye tyder også på at forholdet til Europa kan bli normalisert etter valget: Den tyrkiske regjeringen har signalisert at de ønsker hurtighet i forhandlingene om en fornyet toll- og handelsavtale, og at de vil press på for å følge opp flyktningavtalen fra i fjor med det for Tyrkia etterlengtede løftet om visumfrihet.

