Tyrkias eneste kvinnelige minister raser mot Europa

ANKARA (VG) Tyrkias mektigste kvinnelige politiker, Fatma Betül Sayan Kaya, har ikke tilgitt at hun ble «eskortert ut» av Nederland.

På lørdag skal Tyrkia markere at det har gått ett år siden det blodige kuppforsøket 15. juli i fjor. I den anledning får utenlandsk presse en sjelden mulighet til å møte noen av de tyrkiske statsrådene i hovedstaden Ankara.

Én av dem som har et nært forhold til president Recep Tayyip Erdogan er den eneste kvinnelige statsråden, Fatma Betül Sayan Kaya, som er familie- og sosialminister.

Kaya ble fremhevet som en heltinne av Erdogan, da hun ble nektet adgang til å drive valgkamp i Nederland i mars, og dette er noe som fortsatt har sterk symbolverdi her i Tyrkia.

– Vi vil takke vår minister for å ha vist oss tyrkere hvordan tilstanden er i Europa, gjennom sitt besøk i Nederland, sier Mehmet Akarca, leder for Tyrkias pressedirektorat i sin introduksjon.

Kaya var i Nederland for å drive valgkamp for den omstridte grunnlovsendringen som Erdogan fikk innført gjennom en folkeavstemning i april.

Da hun ble nektet adgang til å møte velgere med tyrkisk bakgrunn i Nederland, utløste det en voldsom krangel der Erdogan beskyldte Nederland for nazistisk oppførsel.

– Det som skjedde er en skam for Nederland, men ikke for meg. Vi møtte umenneskelig behandling, i brudd med internasjonale og humanitære regler, sier Kaya.

Hun bruker hendelsen som eksempel på noe den tyrkiske regjeringen lenge har påklaget: En oppfatning av at Europa generelt sviktet Tyrkia etter kuppforsøket.

– Vi forsøkte å fortelle hele verden hva som skjedde her i Tyrkia, men særlig Europa lot være å kritisere kuppforsøket. Vi ble sjokkerte og veldig skuffet. Og det var den samme holdningen jeg møtte i Nederland, sier Kaya.

– Nylig ble vår president, Recep Tayyip Erdogan, nektet å møte tyrkiske velgere under G20-møtet i Tyskland. Og samtidig vil EU vil lære oss om demokrati. Europa må forandre sin holdning til Tyrkia.

Soldater ved parlamentet

Kaya forteller at hun selv forlot sitt hjem og sine to barn under kuppnatten for å dra til parlamentet, som ble utsatt for et bombeangrep.

– Soldater utløste skudd utenfor parlamentet, og vi ble angrepet fra luften. De som ikke opplevde den natten kan ikke forstå hvordan det var, sier Kaya.

MINNES KUPPNATTEN: Fatma Betül Sayan Kaya og Mehmet Akarca i det tyrkiske pressedirektoratet, ser på en utstilling til minne om kuppforsøket i fjor.

Hun går også hardt ut mot vestlig presse, som hun mener ga en «fordreid versjon» av hendelsene. Hun kritiserer også hvordan president Erdogan blir fremstilt i vestlige medier:

– Han er lovlig valgt, men fremstilles som en diktator. Vår president er den eneste med klokskap og modighet til å lede landet i riktig retning. Den folkelige motstanden under kuppnatten var en støtte til Erdogan, sier Kaya.

Hyller folkeavstemningen



Hun trekker også frem folkeavstemningen i april, der 51,4 prosent stemte ja til utvidet makt til presidenten, i et valg som ble kritisert som lite demokratisk i etterkant.

– Folkeavstemningen viser hvor sterkt demokratiet i Tyrkia er, og vi vil fortsette å styrke det med reformer. Samtidig må de som sto bak kuppforsøket betale den fulle prisen for sine handlinger.

– Lederen til kuppmakerne er i USA og mange av medlemmene skjuler seg i Europa, sier hun med henvisning til Gülen-nettverket, som den tyrkiske regjeringen mener at står bak kuppforsøket.

PS: Regien var stram under pressemøtet med statsråden, og hun tok ikke imot spørsmål fra de fremmøtte journalistene.