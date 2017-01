Tyrkias ambassade: Avhoppere må ta konsekvensen

Den tyrkiske ambassaden i Oslo mener den frykten de avhoppede tyrkiske offiserene i Norge snakker om, ikke har rot i virkeligheten.

Torsdag avslørte VG at flere offiserer og diplomater fra Tyrkia, som tjenestegjorde i Norge da kuppet fant sted, har hoppet av og søkt politisk asyl hos norske myndigheter.

Fredag morgen sier ambassaderåd ved den tyrkiske ambassaden i Oslo, Ülkü Kocaefe, til VG at frykten eks-offiserene beskriver ikke har rot i virkeligheten.

– Den tyrkiske staten har mange juridiske mekanismer i alle ledd som beskytter disse personenes rettigheter, sier hun.

Hun sier at 12.600 offentlige tjenestemenn som ble fikk jobbene sine suspendert etter kuppforsøket, nå har fått jobben sin tilbake.

– Hvis du er en militæroffiser i utlandet og blir kalt tilbake til landet ditt, må du ta konsekvensene hvis du nekter å reise hjem, sier hun.

Hun fortsetter:

– Avgjørelsen offiserene som er igjen i Norge har tatt, er synd. Hvis de nekter å reise til Tyrkia, betyr det kanskje at de har noe med anklagene å gjøre.

Ulku sier at Norge må forstå at grepene tyrkiske myndigheter nå foretar seg kommer som et resultat av svært vanskelige tider for landet, med kuppforsøk og svært mange terrorangrep.

Eks-offiserene benekter kuppforbindelse

Eks-offiserene VG har snakket med, avviser blankt at de har noe som helst med kuppforsøket eller kuppmakerne å gjøre.

På VGs spørsmål om hvorfor tyrkiske myndigheter vil avhøre dem etter kuppforsøket, forklarer de at de hele tiden har vært vestlig innstilt og vært entusiastiske pådrivere for et enda tettere samarbeid med Tyrkias allierte i NATO.

74 tyrkiske borgere søkte asyl i fjor

Ifølge Utlendingsdirektoratet har tilstrømningen av tyrkiske asylsøkere til Norge økt kraftig ut over høsten i fjor. 89 tyrkere søkte om asyl i Norge i 2016.

Antall søknader økte kraftig utover året:

Fram til 1.august i fjor hadde 15 tyrkiske borgere søkt asyl i Norge. I løpet av august, etter kuppet, kom det 12 søknader. Så økte det til 17 i september og 28 asylsøknader fra tyrkere i oktober.

Ifølge UDI fikk fem personer, eller 19 prosent av de tyrkiske søkerne, innvilget asyl i Norge i fjor. Men de ferdigbehandlede søknadene ble trolig fremmet før kuppet.

150 ute av NATO

Ifølge NATOs toppkommandør er omlag 150 offiserer blitt avskjediget og hjemkalt fra NATOs sentrale kommandosystem siden kuppforsøket i Tyrkia for seks måneder siden.

«Jeg hadde talentfulle, flinke folk her, og nå er min stab blitt svakere», sa den amerikanske generalen Curtis Scaparrotti til nyhetsbyrået AP i desember.

En talsmann for NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som VG snakket med torsdag, sier at militæralliansen ikke har noen nye tall nå i januar.

Rettsikkerhet



Men NATO-talsmannen bekrefter at de er kjent med at tyrkiske offiserer i NATOs tjeneste er avskjediget, pågrepet, og at noen har søkt søkt asyl i andre NATO-land.

– Generalsekretær Stoltenberg har presisert overfor tyrkiske myndigheter at de har rett til å straffeforfølge personer som sto bak kuppforsøket, men også presisert at dette må skje innenfor rettssikkerhetens rammer, sier talsmannen.

– Vi har også diskutert situasjonen for NATO-offiserene og deres familier med tyrkiske myndigheter, legger han til.



I tillegg til Norge, behandler rekke NATO-land, som USA, Belgia, Storbritannia, Canada og Nederland, asylsøknader fra tyrkiske offiserer som har hoppet av.

«Vi kan verken bekrefte eller avkrefte om noen har søkt asyl, og heller ikke si noe om eventuell stilling eller grunnlag for å søke», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en epost til VG.

