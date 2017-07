Tyrkia: – Vi har verdens beste flyktningleirer

OSMANIYE (VG) Tyrkia mener Europa svikter flyktningene. Samtidig frykter de selv en ny flyktningstrøm fra Syria.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Asil (2) hyler av glede mens hun spruter vann mot søsknene, og bryr seg fint lite om at det primært er hun selv som blir våt. Det er 34 varmegrader i skyggen, og hennes families nye containerhus ligger midt i solsteiken.

– Vi er veldig glade for å ha et hjem her, men det er veldig varmt der inne. Vi har fått en vifte, men i sommer blir det over 40 varmegrader, sier pappa Ahmad Humish, flyktning fra krigsherjede Homs i Syria.

Fra telt til container



Leiren i Osmaniye, rundt ti mil fra Syria-grensen, er én av de 23 leirene i Tyrkia for flyktninger fra den syriske borgerkrigen.

Rundt halvparten av disse er gjort om fra teltleir til containerleir: En toetasjes miniby av hvite stålplater, med plass til 10.000 personer.



Ilham Mosolo (33) har bodd fem år i leiren, og yngstedatteren Mercan (6 md.) er født her. Hun er takknemlig for oppgraderingen, men drømmer om større plass.

– Da vi bodde i telt var regn og gjørme et stort problem om vinteren, så dette er mye bedre. Men vi bor åtte personer i to små rom, så det er veldig trangt, sier hun.

TRANGT OM PLASSEN: Ilham Mosolo (33) forteller at containerne er bedre enn telt, men at det er trangt fordi åtte personer bor sammen. Foto: NILAS JOHNSEN

AFAD, det tyrkiske krise- og beredskapsdirektoratet som håndterer flyktningsituasjonen, er veldig stolt av containerleirene:

– Det finnes ikke en leir av slik standard noe annet sted i verden, sier AFAD-sjef Mehmet Halis Bilden i en redegjørelse, da en gruppe utenlandske journalister fikk en omvisning i leiren.

«Mest sjenerøse»



Går man inn på hjemmesiden til AFAD får man opp et bilde av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som holder et flyktningbarn, med påskriften «Tyrkia, det mest sjenerøse landet».

Dette budskapet gjentas av Bilden, som påpeker at med nær 3,5 millioner syrere, huser Tyrkia flere flyktninger enn noe annet land i verden.

Under ti prosent av disse bor i leirene til AFAD, men samtlige får en viss sosial stønad til mat, på rundt 300 kroner i måneden, samt rett til helsetjenester og rett til skolegang.

Syriske kvinner på flukt: Lever på almisser fra tyrkiske naboer

Tilgang til arbeidstillatelser er en av de største utfordringene, og flere rapporter har avdekket at syrisk arbeidskraft utnyttes i blant annet klesindustrien.

Avtale med EU



I utgangspunktet er syrerne i Tyrkia under «midlertidig beskyttelse», og skal ikke få permanent oppholdstillatelse. Det pågår nå en debatt om hvorvidt noen av dem skal tilbys statsborgerskap, noe Bilden bekrefter at man vurderer.

Det brukes totalt 4,9 milliarder kroner årlig på nødhjelp til syriske flyktninger i Tyrkia. Det meste av dette betales gjennom FN.

I fjor inngikk Tyrkia en omstridt flyktningavtale med EU, for å stanse strømmen over til Hellas. Ett av premissene var at EU skulle bidra med 3 milliarder Euro (28 milliarder kroner) over fire år, for å hjelpe Tyrkia bedre forholdene for flyktningene.

Men det meste av dette er ikke blitt utbetalt, og avtalen har flere ganger stått i fare for å bli skrinlagt.

STOLT: Leder for det tyrkiske krisedirektoratet AFAD, Mehmet Halis Bilden, sammen med en av jentene på skolen i flyktningleiren i Osmaniye. Foto: NILAS JOHNSEN

– Tyrkia gjør mer for flyktningene enn Europa. Jeg har sett leirer i Tyskland og Frankrike, og de tåler ikke sammenligning. Her i Tyrkia ser vi på syrerne som krigsofre, ikke som en krise, sier AFAD-sjef Bilden til VG.

Bakgrunn: Derfor sitter flyktningene fast i Hellas

Vil ha sikre soner i Syria



Like fullt er Tyrkia bekymret for at det skal komme nye flyktninger fra Syria, derfor jobbet man hardt for å få på plass en flyktningsone langs grensen.

Bilden hevder riktignok at grensen til Syria ikke er stengt for for dem som har behov for å krysse, men i praksis er et ørlite antall som har fått slik tillatelse de siste årene.

– Dersom det kommer en masseforflytting mot grensen, for eksempel fra opprørsprovinsen Idlib, hva gjør dere da?

– Vi jobber for å unngå en slik situasjon. Det er derfor Tyrkia i samarbeid med Russland, Iran og USA ønsker sikre soner i Syria, slik at folk kan bli boende i sitt hjemland.

Les også: Erdogan truer med å åpne grensene

TAKKER GUD: Flyktningen Muhamed Chardak (33) takker gud for det nye hjemmet, men forklarer at familien fortsatt venter på en rullestol til tiåringen Ahmed (til høyre i gul T-skjorte), som er lam i beina. Foto: NILAS JOHNSEN

Flyktningene som VG snakker med i Osmaniye, er alle takknemlig til Tyrkia, men det betyr ikke at hverdagen er enkel:

– Takk Gud for at vi har fått plass i en slik container. Men vi venter fortsatt på en rullestol til sønnen min Ahmet, som er lam i beina, forteller Muhamed Chardar (33) fra Bayirbucak i Syria, et område nær den tyrkiske grensen.