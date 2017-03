Tyrkia utviser Nederlands ambassadør og stanser politisk kontakt

Tyrkiske myndigheter sier landet vil stanse all politisk kontakt med Nederland på høyt nivå og utviser landets ambassadør til landet.

Tyrkia varsler også at landet vil stenge tyrkisk luftrom for nederlandske diplomater inntil Nederland innfrir tyrkiske krav, melder NTB.

Utspillet mandag kveld innebærer også at Tyrkias regjering vil gi nasjonalforsamlingen råd om å trekke seg fra en nederlandsk-tyrkisk vennskapsgruppe.

Full politisk strid

Konflikten med Nederland kommer etter at to tyrkiske ministere henholdsvis ble nektet landingstillatelse og deportert fra Nederland, fordi myndighetene ville forhindre dem i å drive valgkamp på presidentens vegne i forkant av en folkeavstemning.

President Erdogan uttalte også mandag kveld at han vil ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Se hvordan nederlandsk politi brukte vannkanoner mot tyrkiske demonstranter:

Erdogan har også rast mot den tyske forbundskansleren Angela Merkel for å ta parti med Nederland i krangelen over de tyrkiske ministernes valgkampanjer i Europa.

Den 16. april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP).

Lovendringene vil gi president Erdogan mer makt, og gjøre det mulig for presidenten å sitte med makten frem til han blir 75 år. Dette er bakgrunnen for at Tyrkia strekker seg ut mot tyrkiske statsborgere rundt om i Europa.

– Har vi noen gang møtt noen med et slikt diplomati?

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle lørdag delta på et politisk møte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam i forbindelse med folkeavstemningen, men fikk ikke landingstillatelse av nederlandske myndigheter.

Den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye ble også stanset av politiet da hun var på vei inn på det tyrkiske konsulatet. Da hadde hun allerede blitt stoppet av grensepolitiet og det ble senere kjent at hun kom til å bli fraktet ut av landet igjen, melder NTB.

Dette førte til at politi og hundrevis av demonstranter natt til søndag barket sammen utenfor det tyrkiske konsulatet i Rotterdam, og politiet brukte vannkanoner mot mengden.

NORGESBESØK: Den Erdogan-vennlige tyrkiske politikeren Cuma Icten besøkete manden Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn (Diyanet). Foto: Trond Solberg , VG

Forretningsmannen og det tidligere parlamentsmedlemmet for president Recep Tayyip Erdogans parti AKP, Cuma Icten, er for øyeblikket på besøk i Norge for å holde møter. Mandag ettermiddag var han i Drammen og refset da nederlandske myndigheter for hvordan de behandlet de tyrkiske politikerne.

– Har vi noen gang møtt noen med et slikt diplomati? spurte han retorisk.