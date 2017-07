Tyrkia: Rettssaken som kan bety slutten for kritisk presse

ISTANBUL (VG) Rettssaken mot en av Tyrkias mest kritiske aviser, kan bety slutten for fri presse i landet, advarer eksperter på ytringsfrihet.

Avisen Cumhuriyet («Republikken»), en av Tyrkias eldste aviser, er under voldsomt press. Denne uken begynte en rettssak mot 17 av avisens ledere – et «symbolsk lavmål» for tyrkisk presse, mener Erol Endoroglu, i organisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

– Dette er et avgjørende øyeblikk, fordi det viser hvordan regjeringen vil knuse ytringsfriheten for den kritiske presse. Dermed er det også en farlig atmosfære for hele landet, sier Endoroglu til VG utenfor rettssalen i Istanbul.

Tiltalen mot de 17 går ut på at journalistikken til Cumhuriyet har hatt som mål å «undergrave» den tyrkiske staten.

Aktoratet mener at en rekke artikler viser at avisen indirekte ga støtte til Gülen-nettverket, som regjeringen mener sto bak fjorårets mislykkede kuppforsøk, og at avisen også har støttet opp om den terrorstemplede kurdiske gruppen PKK.

STØTTESPILLER: En aktivist som støtter avisen Cumhuriyet utenfor rettsbygget i Istanbul mandag. Avisen anses for å tilhøre venstresiden i Tyrkia, og for å støtte opp om sekulære verdier. Foto: Lefteris Pitarakis , AP

– Vil skremme



Sjefredaktør Murat Sabuncu er tiltalt sammen med blant annet de kjente journalistene Ahmet Şık, Kadri Gürsel og tegner Musa Kart. Også deler av avisens styre og juridiske rådgivere er under tiltale.

Det blir bedt om straffer på mellom 26 og 41 år i fengsel.



– Denne rettssaken holdes for å skremme og kue alle journalister, og for å vise at prisen for uavhengig journalistikk i Tyrkia er å bli arrestert og fengslet, sa Sabuncu til dommeren.

Avisens advokater mener det aktoratet egentlig vil er å straffe avisen for en artikkel som i 2015 skal ha avslørt at det tyrkiske sikkerhetspolitiet sendte våpen til Syria. En sak som ble tilbakevist på TV av en rasende president Recep Tayyip Erdogan.

Daværende redaktør Can Dündar fortalte VG i fjor at han var trygg på avisens kilder i saken, noen dager før han selv ble skutt og såret i retten. Han har siden blitt dømt for saken, men har rømt landet.

Har anket dom

BEKYMRET: Journalist Erdem Gul utenfor rettslokalet i Istanbul. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Journalist Erdem Gul ble dømt til fem års fengsel grunnet samme avsløring, men har anket. Nå følger han sine kollegers skjebne fra tilhørerbenken, i det sprengfulle rettslokale

– Dündar og meg selv ble dømt på grunn av overskriftene på sakene våre. Her er det hele avisen de er ute etter, og det er journalistikken som er på tiltalebenken, sier Gul til VG.

Representant for ytringsfrihetsorganisasjonen norsk PEN, Jørgen Lorentzen, følger rettssaken i Istanbul. Det er fjerde gangen han følger en slik sak.

– Disse sakene blir bare med parodiske og mer politiske. Det er veldig tydelig ut fra tiltalen at det er selve journalistikken som er under tiltale, sier Lorentzen til VG.

– Man vil dømme dem for å ha «støttet en terrorgruppe, uten å være medlem», men aktor ber om at de tiltalte skal få straff som om de faktisk er terrorister, fortsetter han.

I TYRKIA: Representant for norsk PEN, Jørgen Lorentzen, følger rettssaken i Istanbul. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Viktigste rettssaken



Også Kristenn Einarsson fra Norsk forleggerforening har fulgt saken, og gått gjennom tiltalen.

– Jeg er ikke jurist, men så vidt jeg kan bedømme er de tiltalt for ordinær journalistisk virksomhet. Derfor er dette den viktigste rettssaken for ytringsfriheten i Tyrkia i moderne tid, sier han.

Opposisjonsleder Kemal Kılıçdaroğlu fra partiet til landsfader Atatürk (CHP) har tatt saken opp i det tyrkiske parlamentet, og sier den beviser at det ikke lenger er pressefrihet i Tyrkia.

PS: Tyrkia er rangert som nummer 155 av 180 land på Reportere uten grensers liste over pressefrihet. Norge har høyest rangering.