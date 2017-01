Tyrkia raser mot påstander om kuppforsøket

ISTANBUL (VG) Tyrkia raser mot en lekket EU-rapport som angivelig hevder at statsfienden Fethullah Gülen ikke var direkte involvert i kuppforsøket.

En hemmeligstemplet rapport fra EUs etterretningsorgan Intcen skal fastslå at en planlagt utrenskning av den tyrkiske hæren fremprovoserte det mislykkede kuppforsøket 15. juli i fjor, der minst 270 personer mistet livet.

Rapporten ble lekket til den britiske storavisen The Times før helgen, og er siden blitt gjengitt av en lang rekke medier verden rundt.

I Tyrkia er saken omtrent ikke blitt omtalt, men like fullt har det tyrkiske utenriksministeriet reagert kraftig, og har sendt VG en uttalelse om at landet krever svar fra EU om saken.

– Dersom EUs etterretningsorgan har laget en slik rapport, så beviser det at EU handler ondsinnet, heter det i uttalelsen.

Utenriksministeriet legger til at det også kan være at saken er spredd for å få EU til å kritisere Tyrkia, på et sensitivt tidspunkt der man forsøker å bedre det betente forholdet partene imellom.

Opplysningen om at en utrenskning var planlagt allerede før kuppforsøket samsvarer delvis med informasjon tyrkiske myndigheter selv har bekreftet: En årlig revisjon av offisersstillinger i hæren skulle gjennomføres mot slutten av juli, og her var det planlagt store utskiftninger.

Den opplysningen som får tyrkiske myndigheter til å se rødt, er påstander om at president Recep Tayyip Erdogans erkefiende, den islamistiske predikanten Fethullah Gülen som lever i eksil i USA, ikke direkte sto bak kuppforsøket.

Rapporten konkluderer nemlig med at kuppoffiserene var en broket forsamling, bestående av tilhengere av Gülen, men også av sekulære kemalister og andre som var kritiske til Erdogans AKP-parti.

Disse offiserene skal ha følt seg presset til kuppforsøket fordi de så at utrenskningene ville komme, men de ble ikke ledet direkte av Gülen, hevdes det ifølge lekkasjene.

– Det er usannsynlig at Gülen hadde kapasitet og evne til å gjennomføre slike steg. Gülenist-bevegelsen er lite sammenhengende og atskilt fra de sekulære fraksjonene i hæren, står det blant annet ifølge lekkasjen.

Til dette svarer det tyrkiske utenriksministeriet slik i uttalelsen VG har fått tilsendt (her omtales Gülen-bevegelsen ved betegnelsen FETO, som står for Fethullahist Terrorist Organization):

– Det er blitt bevist at FETO sto bak kuppforsøket 15. juli. Vi har gitt informasjon på hvert nivå om hvilken trussel denne terrororganisasjonen skaper for vår nasjonale trygghet, stabilitet og samhold.

Påstandene i den lekkede rapporten går blant annet ut på at gülenistene siden 2014 allerede var blitt utrensket fra en rekke maktposisjoner, etter konflikten som oppsto mellom Erdogan og Gülen året i forveien.

Over 100.000 personer er blitt fjernet fra sine jobber i etterkant av kuppforsøket, og 30.000 arrestert. Tyrkiske myndigheter forlenget nylig unntakstilstanden i landet, og gjorde det da klart at utrenskningene vil fortsette.