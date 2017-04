Tyrkia: Partilederne er fengslet, men pro-kurdiske HDP kjemper videre

ISTANBUL (VG) Med kurdisk musikk og dans kjemper partiet HDP mot president Erdogans ønske om å endre grunnloven. Imens sitter partiledelsen fengslet.

Juni 2015 utløste Selahattin Demirtaş et politisk jordskjelv i Tyrkia: Partiet han leder sammen med Figen Yüksekdağ, HDP, kom over sperregrensen på ti prosent. Med 13,2 prosent ble det kurdiskvennlige partiet på venstresiden landets tredje største.

Folkets demokratiske parti, som HDP står for, ble en maktfaktor. Det ble snakket om at Demirtaş på sikt kunne utfordre Tyrkias sterke leder, president Recep Tayyip Erdogan.

Nå sitter 44-åringen fengslet, og risikerer en fengselsstraff på 142 år. Partiledelsen ble arrestert i november sammen med elleve andre av sine folkevalgte.

IKONISK: Den fengslede partilederen Selahattin Demirtas er fortsatt godt synlig på HDP sine arrangementer. Foto: Harald Henden , VG

Fortsatt vaier Demirtaş sitt ansikt høyt i den tyrkiske valgkampen, men kun fra bannere der HDP har sine folkemøter. HDP er ett av partiene som har valgkamp mot å endre grunnloven.

Søndag skal det stemmes i Tyrka, om å overføre den utøvende makten fra parlamentet til presidentembetet.

– At våre ledere er fengslet svekker oss selvsagt, men i tredve år har dette partiet deltatt på lovlig vis i politikken, og vi har aldri kunnet konkurrere på like vilkår. Vi er alltid blitt motarbeidet av staten, sier Ahmet Yildirim til VG.

NYE LEDERE: De to parlamentariske ledene for det kurdervennlige opposisjonspartiet HDP, Filiz Kerestecioglu og Ahmet Yildirim taler til velgere i Kadikoy i Istanbul. Foto: Harald Henden , VG

Han er nå én av partiets to parlamentariske ledere: HDP har kjønnsdelt lederskap for alle verv. Filiz Kestecioglu er advokat og folkevalgt, og deler det parlamentariske ledervervet.

– Over 11.000 av våre partimedlemmer er blitt pågrepet og over 4.500 av dem er fortsatt fengslet for ulike anklager. Presidenten og hans kampanje stempler alle som driver kampanje for nei-siden som terrorister, forteller hun.

Ahmet Yildirim sier han er «tyrkisk statsborger med kurdisk far og mor», mens Kestecioglu er blant de tyrkiske fra venstresiden som er med i partiet.

– Kurdiske byer ble kraftig skadet under konfliktene som raste høsten 2015 og våren 2016. Mange av velgerne der er fortsatt skremt, sier de to.

KURDISK DANS: HDP-velgere danser i Kadikoy på den asiatiske siden av Bosporus. Foto: Harald Henden , VG

Avviser PKK-kobling

Det «kurdiske spørsmålet» er et hovedtema for HDP, men også Erdogans AKP har betydelig støtte i de kurdiske områdene. Det fikk VG erfare da presidenten var på stemmejakt i Diyarbakir nylig.

Det spekuleres om det er gitt løfter til innflytelsesrike lokale kurdiske ledere om økt selvstyre og en form for føderasjon på sikt, dersom man får flertall for presidentsystemet.

– Vi har ikke tiltro til det som det eventuelt snakkes om bak åpne dører. Vi har tro på en åpen politisk prosess, så jeg kan ikke kommentere de ryktene. Dessuten mener vi kurdernes utfordringer kan løses med dagens politiske system, sier Yildirim.

– Deres ledere, og hele partiet, blir ofte beskyldt for å samarbeide med det terrorstemplede PKK. Hva sier dere om de anklagene?

– Vi har begge mange velgere blant kurderne, og vi har noen av de samme målene, som økte rettigheter for kurdisk språk og kultur. Men vi har ikke noe som helst organisatorisk samarbeid. PKK er en ulovlig organisasjon i en væpnet kamp. Vi er et lovlig parti som bruker politikk for å kjempe. Forskjellen mellom oss er helt klar.

