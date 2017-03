Tyrkia nekter å godta Europarådets kritikk

ISTANBUL (VG) Europarådet advarer Tyrkia om at de foreslåtte grunnlovsendringene vil være et «farlig steg bakover».

I en ny rapport advares det kraftig mot at den omstridte folkeavstemningen i Tyrkia skal holdes mens det fortsatt er unntakstilstand i landet. Den fulle rapporten kommer ikke før på mandag, men allerede slås følgende fast:

«Den rådende unntakstilstanden gir ikke den riktige demokratiske rammen for en avstemning så viktig som grunnlovsendring».

Folkeavstemningen, som skal holdes 16. april, skal avgjøre om forslag til endringer i grunnloven skal vedtas. Disse gir mer makt til presidenten på bekostning av parlamentet, og gjør det samtidig mulig for president Recep Tayyip Erdogan å bli sittende med makten helt til 2029.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Kritiske punkter



Det er Veneziakommisjonen, et rådgivende organ for Europarådet, opprettet for å overse demokrati gjennom lovgiving, som har sett på de foreslåtte endringene. De påpeker en rekke kritiske punkter:

** At presidenten vil kunne få utøvende makt alene, med mulighet til på eget grunnlag å ansette og avsette statsråder og andre høytstående verv i staten.

** Å gi presidenten rett til å oppløse parlamentet vil være et grunnleggende brudd på demokratiske presidentsystemer.

** Forslagene vil ytterligere svekke et allerede svakt rettslig oversyn med den utøvende makten, og svekke justisvesenets uavhengighet ytterligere.

** At presidenten skal kunne være partileder vil gi posisjonen overdreven påvirkning på den lovgivende forsamlingen.

Du kan lese hele pressemeldingen om Veneziakommisjonens Tyrkia-rapport her.

Aksepteres ikke



Allerede før den endelige rapporten foreligger, er den tyrkiske responsen klar: Den er «uakseptabel», fastslår utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu, gjengitt i storavisen Hürriyet.

IKKE FORNØYD: Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu. Foto: Ali Unal , AP

– Vi vil avvise denne rapporten dersom den gir et politisk synspunkt. Etter alle lekkasjene kan ikke rapporten aksepteres av oss, fortsetter han.

Utenriksministeren viser til at det allerede er blitt kjent at rapporten vil inneholde kritikk mot det som oppfattes som et «enmannsstyre».

– Hva mener de med «enmannsstyre»? Er det ikke én mann som styrer i USA og mange andre land, sier utenriksminister Çavuşoğlu.

Tyrkia fastslår at det er «dobbeltmoral» å kritisere landet, ettersom Frankrike også har unntakstilstand og samtidig forbereder seg på å holde valg.

Les reportasjen: Fryktet i Vesten, men her elsker de Erdogan

Eksperter på grunnlover



Daniel Holtgen, talsmann for Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, sier til VG at en rapport fra Veneziakommisjonen har stor tyngde bak seg.

– Veneziakommisjonen er den høyest respekterte gruppen av internasjonale eksperter på grunnlovsgivning, sier Holtgen.

Da Jagland talte i Strasbourg i slutten av januar advarte han Tyrkia mot det som nå skjer:

– Å be folket om å godta dette under en unntakstilstand, når det er begrensninger på menneskerettighetene, er av veldig stor bekymring, sa Jagland.

Les også: Jagland advarer Tyrkia

Talsmann Daniel Holtgen forklarer til at det har skjedd tidligere at et lands regjering har uttalt seg kritisk til en rapport fra Veneziakommisjonen, dersom den «ikke liker innholdet».

Han ønsker ikke å presisere hvilket land det gjaldt, men trolig er det snakk om Polen, som ikke ville godta kritikken mot landets grunnlovsendring nylig.