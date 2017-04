Tyrkia kritiserer Trump for uttalelse om massedrap på armenere

ISTANBUL (VG) Donald Trump unnlot å bruke ordet «folkemord», men fikk likevel kritikk fra Tyrkia etter sin uttalelse om massedrapene på armenere i 1915.

USAs president ordla seg bevisst forsiktig, da han i en uttalelse om den armenske minnedagen 24. april la ut en støtteerklæring. «I dag husker vi og hedrer minnet til de som led under Meds Yeghern», uttalte Trump.

Meds Yeghern er et armensk uttrykk som kan oversettes med «enorm elendighet», en betegnelse på en katastrofe.

Fakta om folkemordstriden mellom Tyrkia og Armenia * De tyrkiske myndighetene i Det osmanske riket pågrep 24. april 1915 over 200 fremtredende medlemmer av det kristne armenske samfunnet. * Dette var starten på det som Armenia, en rekke andre land og pave Frans omtaler som et organisert folkemord som tok sikte på å utrydde etniske armenere i den daværende stormakten. * Ifølge armenske historikere ble opp mot 1,5 millioner armenere drept i massakrer i årene 1915–1923. Den armenske befolkningen ble spredt over mange land etter massakrene. * Tyrkia hevder at det var mellom 300.000 og 500.000 armenere som ble drept. De hevder også at armenere sto for massakrer på tyrkere sammen russiske styrker. * Den tyrkiske regjeringen og ledende politikere fra alle større partier i landet mener at drapene ikke kan kalles et folkemord. * 30 land, blant dem Tyskland, Sverige, Frankrike, Nederland og flere andre EU-land og Russland har anerkjent massedrapene som folkemord. Norge har ikke villet gjøre dette. NTB

Dermed unngikk Trump å bruke ordet «folkemord», noe Tyrkia den dag i dag hardnakket nekter for at massedrapene på den armenske minoriteten i Det osmanske imperiet mellom 1915 og 1923 var.

Strid om antallet drepte



Armenia mener at så mange som 1,5 millioner ble drept under de såkalte ungtyrkernes styre under Den første verdenskrig. Tyrkia fastholder at antallet var 400.000.

Og muligens er det derfor det nå reageres sterkt på Trumps uttalelse, for i fortsettelsen av sin støttende tekst betegner han det som skjedde som «en av de verste ugjerningene i det 20. århundre», og beskriver det slik:

– Fra begynnelsen i 1915, ble halvannen million armenere deportert, massakrert og marsjert til sin død i de siste årene av det osmanske riket, skriver Trump.

Det tyrkiske utenriksministeriet svarer i harde ordelag:

«Vi anser feilinformasjonen og de falske definisjonene fra USA-president Trumps skriftlige uttalelse om hendelsene i 1915, som oppdrevet fra informasjonsforurensingen skapt gjennom flere år, av armenske sirkler i USA av propagandahensyn», står det blant annet i en tyrkisk uttalelse.

Erdogan viser medfølelse



VG har fått tilsendt en uttalelse fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som også viser sympati med armenernes tap, dog i mer forsiktige ordelag:

– Vi viser respekt til de osmanske armenerne som mistet sine liv under de harde forholdene under Den første verdenskrig, og jeg sender min kondolanse til deres etterkommere, skriver Erdogan.

Den armenske minoriteten i Tyrkia, som nå utgjør mindre enn 70.000, etter å ha talt to millioner i 1914, setter trolig større pris på det Erdogan sier i slutten av sin uttalelse:

– Vi har ingen toleranse for fremmedgjørelse eller utestenging av våre armenske borgere, eller at en eneste armensk borger skal føle seg som annenrangs, uttaler Erdogan.

PS: Saken er så betent at da Tyskland i fjor anerkjente massedrapene som et folkemord, utløste det en diplomatisk krise mellom Tyskland og Tyrkia. Du kan lese mer om drapene her.

