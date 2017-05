Tyrkia: Krever 2.988 livstidsdommer for tiltalte etter kuppforsøket

Mens en rasende folkemengde krevde dødsstraff, ble de tiltalte etter det tyrkiske kuppforsøket paradert forbi. Inne i rettssalen kom det kraftige anklager.

I den tyrkiske hovedstadens 17. rettslokale, bygget ved Sincan-fengselet spesifikt for de tiltalte etter det blodige kuppforsøket i Tyrkia i fjor, ble det lest opp tiltaler for blant annet forsøk på å oppløse parlamentet og regjeringen ved vold, forsøk på drap på presidenten, kidnapping av statsansatte, drap på 250 borgere, og drapsforsøk på 2.735 borgere, skriver avisen Hürriyet i sin oppsummering.

På vei inn ble hver av de 48 tiltalte fraktet i håndjern med en soldat som holdt dem i hver arm, mens en kolonne med tungt bevæpnede spesialsoldater gikk langs siden. De ble tatt forbi et gjerde der fremmøtte demonstranter krevde dødsstraff.

Demonstrantene hadde sluppet inn på fengselsområdet i anledning rettssaken, skriver Hürriyet. Et oversiktsbilde tatt ovenfra viser at folkemengden riktig nok var begrenset i antall.

Tidligere sjef for flyvåpenet, Akin Öztürk, gikk lengst fremme. Han er anklaget for å ha ledet kuppforsøket, sammen med 37 andre toppoffiserer i det de skal ha kalt «Rådet for fred i hjemlandet».

Totalt er 221 tiltalt i saken, hvorav tolv er på frifot. Blant dem er Fethullah Gülen, den islamske predikanten tyrkiske myndigheter mener sto bak, og som selv avviser dette.

Det ble bedt om at de tiltalte skal idømmes totalt 2.988 livstidsdommer dersom de finnes skyldige etter tiltalen.

43.000 ble pågrepet i kjølvannet av kuppforsøket, og ifølge en rapport fra Amnesty International, lagt fram natt til mandag, har over 100.000 ansatte i offentlig sektor blitt sparket i etterkant.

– Tyrkiske myndigheters reaksjoner i tiden etter kuppforsøket har lagt mange menneskers liv i grus. Ikke bare har mange mistet jobbene sine, men de har fått sine profesjonelle og private liv knust, sier Andrew Gardner, som er Amnesty Internationals Tyrkia-ekspert.

– Disse menneskene er pekt ut som terrorister. De er fratatt sine karrierer og er hindret fra å finne nye muligheter, sier han, ifølge NTB.