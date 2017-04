Tyrkia: Fem IS-mistenkte pågrepet før søndagens folkeavstemning

Tyrkisk politi har pågrepet fem personer som skal være tilknyttet IS. De planla et «sensasjonelt» angrep under helgens folkeavstemning, ifølge politiet.

De fem ble pågrepet i Istanbul fredag. Den ene av dem kommer fra Tadsjikistan. Politiet har ikke oppgitt nasjonaliteten på de øvrige fire, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Politiet gjennomførte en koordinert aksjon i tre bydeler etter å ha mottatt etterretningsinformasjon om at de fem planla et "sensasjonelt" angrep rettet mot søndagens folkeavstemning, melder byrået.

Tirsdag ble 19 personer mistenkt for å støtte IS pågrepet i havnebyen Izmir, anklaget for å ha planlagt å sabotere folkeavstemningen.

I sitt eget propagandatidsskrift Al-Naba har IS tatt til orde for angrep mot valglokaler i Tyrkia søndag.

President Recep Tayyip Erdogan ber i folkeavstemningen om grunnlovsendringer som vil gi ham utvidet makt.

