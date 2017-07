Tyrkia: – Det foregår et komplott mot oss

ANKARA (VG) Tyrkias statsminister Binali Yildirim mener et komplott for å spre løgn om Tyrkia er en fortsettelse av kuppforsøket.

Lørdag markerer Tyrkia at ett år har gått siden det kaotiske kuppforsøket som kostet over 250 menneskeliv, før det ble stanset innen neste morgen.

I den anledning er internasjonale journalister, deriblant VG, invitert til hovedstaden Ankara for møter med den vanligvis lite tilgjengelige toppledelsen i den tyrkiske staten.

Under parolen «15. juli, det forræderske sviket», holdt statsminister Binali Yildirim en tale der han advarte mot at Gülen-nettverket, som Tyrkia mener står bak kuppforsøket og som tyrkiske myndigheter kaller FETÖ, fortsatt er aktive i en rekke land verden rundt.

– Disse ville menneskene, som følger sin mester i utlandet, vil gjøre alt for å spre løgner om Tyrkia. De har samlet inn enorme midler, og bruker dem i lobbyvirksomhet for å spre et latterlig komplott mot oss, sier Yildirim.

– De prøver å spre løgn om at det var et «kontrollert kupp», men vi kjøper ikke den løgnen. Vi skal avsløre dem, fortsetter han.

Strenge straffer



Yildirim lover at dem som gjennomførte kuppforsøket skal få strenge straffer, men advarer mot at de vil forsøke å «innbille verden om at de ikke får rettferdige rettssaker».

– Vi skal la dem komme til retten og lyve så hele verden får høre det, sier han.

Tyrkia har fått sterk kritikk av blant annet organisasjoner som Amnesty for de voldsomme utrenskningene i etterkant av kuppforsøket, og er satt under overvåkning av Europarådet, men har gjentatte ganger blankt avvist kritikken.

Yildirim mener mye av kritikken stammer fra feilaktig rapportering, som han sier skyldes lobbygrupper knyttet til kuppmakerne. Han gjør det klart at landets pressedirektorat følger nøye med på hva som skrives om Tyrkia i andre land.

– Hver gang det kommer nyheter om Tyrkia i alle fire verdenshjørner blir dette registrert av vårt pressedirektorat, sier Yildirim.

FØLGER MED: Tyrkias pressedirektorat overvåker nyheter om Tyrkia fra «alle fire verdenshjørner» forklarer statsminister Binali Yildirim. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

– Ville drepe oss



Kuppforsøket i Tyrkia * Kuppforsøket ble innledet av en fraksjon i det tyrkiske forsvaret 15. juli 2016. Gjennom natten var det kamper i hovedstaden Ankara og i Istanbul. * Morgenen etter kunngjorde president Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake. * 249 sivile, soldater og politifolk ble drept i kamp mot kuppforsøket. Mellom 24–104 antatte kuppdeltagere er blitt meldt drept. * I ettertid er rundt 50.000 mennesker blitt pågrepet, mens over 100.000 er blitt oppsagt eller permittert. * Erdogan har utpekt den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann bak kuppforsøket. * Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert.

Også visestatsminister og regjeringstalsmann Numan Kurtulmuş møtte pressen i Ankara, og tok opp påstandene om at regjeringen kjente til planene om et kuppforsøk på forhånd.

– FETÖ har en omfattende aksjon for å spre desinformasjon og løgn. Hvordan kan de kalle det et «kontrollert kupp», når titusenvis av sivile marsjerte mot soldater og stridsvogner og det var 249 martyrer, sier han.

– Dersom kuppmakerne hadde lyktes så hadde hverken jeg, statsministeren eller vår president vært her i dag. De ville drepe oss, og ville aldri ha gitt oss noen rettssak slik vi skal gi dem.

Kurtulmuş kom også indirekte med en advarsel mot deler av den tyrkiske opposisjonen, som også har ymtet frempå om at kuppet var orkestrert av regjeringen for å kunne stramme sitt grep om makten.

– Dersom man fortsetter å kalle 15. juli for et kontrollert kupp, så begår man en kriminell handling, sier Kurtulmuş.