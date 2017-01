To kinesere pågrepet etter nyttårsterror i Istanbul

Tyrkisk politi har pågrepet to kinesiske uigurer, som mistenkes for å ha medvirket til terroraksjonen mot en nattklubb i Istanbul nyttårsaften.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er de to mennene kinesiske statsborgere. De ble varetektsfengslet fredag, siktet for å være medlemmer av en terroristorganisasjon og for medvirkning til 39 drap.

Det var nyttårsaften at en mann tok seg inn i nattklubben Reina i Istanbul og åpnet ild mot de feststemte menneskene. Mannen, som nå skal være identifisert som terroristen, er fortsatt på frifot. Tyrkiske myndigheter har tidligere uttalt at de tror at han fortsatt skjuler seg i storbyen Istanbul, ifølge Hürriyet.

ETTERLYST: Dette er mannen tyrkisk politi mener drepte 39 mennesker i nattklubben Reina nyttårsaften. Foto: Handout , AFP

Det er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene, men den antatte gjerningsmannen skal være en 34-åring fra Usbekistan. Han skal være medlem av en sentralasiatisk IS-celle. Innen IS skal han ha kodenavnet «EBU Muhammed Horasani». Han skal ha ankommet Tyrkia i slutten av november, etter et opphold i Syria.

Tidligere er det blitt hevdet at drapsmannen tilhører den kinesiske minoriteten uighur-folket, og det kom også fram i forrige uke at en 28 år gammel mann fra Kirgisistan, som lignet på den antatte drapsmannen, ble pågrepet og avhørt. Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak opplyste i forrige uke at gjerningsmannen trolig tilhører Kinas muslimske uigur-minoritet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Minst 35 mennesker er pågrepet etter terrorangrepet, som terrorgruppen IS har tatt på seg ansvaret for. Motivet for angrepet er så langt ikke kjent.

ÅSTEDET: Roser til minne om de 39 ofrene etter terrorangrepet nyttårsaften utenfor nattklubben Reina i Ortakoy. Foto: Harald Henden , VG

