Tidslinje 2016: Slik var Tyrkias terrorår

En rekke blodige angrep har preget Tyrkia det siste året. Dette var de største angrepene.

Grusomme scener utspant seg på en populær nattklubb i Istanbul i natt. En drøy time etter at de intetanende og feststemte gjestene hadde skålet det nye året inn, stormet en mann bygningen og skjøt vilt rundt seg.

Tyrkiske myndigheter melder om 39 drepte i det de betegner som et terrorangrep.

– De prøver å skape kaos, å demoralisere folket vårt og destabilisere landet med grufulle angrep som er målrettet mot sivile. Vi vil holde hodene våre kalde som nasjon, stå nærmere sammen og vi vil aldre gi etter for slikt skittent spill, sier president Recep Tayyip Erdoğan i en uttalelse.

Skytingen på årets siste dag avslutter et terrorpreget år for landet. Ikke bare opplevde landet et dramatisk kuppforsøk i sommer – i titalls angrep gjennom hele året har over 400 personer blitt drept. Mange av dem har blitt begått av kurdiske militante grupper og terrororganisasjonen IS. Dette er de verste angrepene:

12. januar, Istanbul

En selvmordsbomber tok livet av 10 personer da han utløste en bombe på et populært turistområde i Istanbul. Alle de drepte var tyskere. Gjerningsmannen var tilknyttet terrororganisasjonen IS.

ETTERFORSKER: Kriminalteknikere undersøker åstedet etter at et angrep drepte ti personer og såret 15 i Tyrkias største by, 12. januar 2016. Foto: Str , AFP

17. februar, Ankara

28 ble drept da et kjøretøy lastet med eksplosiver gikk i luften i Tyrkias hovedstad. En buss full av soldater ble hardt rammet.

SLUKKER FLAMMENE: Brannmenn prøver å slukke flammene som blusset opp etter en bilbombe drepte 28 personer. Foto: Str , AP

13. mars, Ankara

37 mennesker ble drept og over 70 såret i et selvmordsangrep ved en busshodeplass i Ankara. Kurdistans frihetsfalker (TAK) har tatt på seg ansvaret.

ÅSTEDET: Nok en bilbombe gikk av i Ankara den 13. mars. Foto: Riza Ozel , AP

7. juni, Istanbul

Elleve personer ble drept og 36 såret da en bombe eksploderte nær Istanbul-universitetet i Beyazit-området av byen. Sju av de drepte er politifolk. TAK, en utbrytergruppe av PKK, har tatt på seg ansvaret.

TOTALSKADD: En mann går gjennom en totalskadd hotellobby den 8. juni etter at et bombeangrep i Istanbul. Foto: Yasin Akgul , AFP

28. juni, Istanbul

Minst 44 ble drept og 239 ble skadet i minst to selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul.

ETTERFORSKER: Dette angrepet fant sted ved Ataturk flyplass i Istanbul. 44 ble drept. Foto: Ozan Kose , AFP

20. august, Gaziantep

57 personer, 34 av dem barn, ble drept i et selvmordsangrep mot et kurdisk bryllup i den sørøstlige byen Gaziantep. IS mistenkes å stå bak.

ANGREP BRYLLUP: Ambulanser ankommer åstedet etter at en eksplosjon tok livet av flere titalls mennesker, inkludert flere barn, under et bryllup. Foto: , AFP

10. desember, Istanbul

Minst 46 personer, 36 av dem politifolk, ble drept og 155 såret i et angrep utenfor et fotballstadion i Istanbul.

ANGREP VED STADION: Brannmenn og politi undersøker stedet hvor en bil gikk i luften utenfor stadion til fotballklubben Besiktas. Flere titalls ble drept. Foto: Goktay Koraltan , AFP

17. desember, Kayseri

En selvmordsbomber angriper en buss full av soldater. 13 soldater blir drept og 56 personer såret.

ANGREP TYRKISKE SOLDATER: En politibetjent har ankommet stedet der en selvmordsbomber drepte 13 soldater og skadet flere titalls personer. Foto: Ihlas News Agency , AFP





Kilder: NTB, The New York Times