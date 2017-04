Store demonstrasjoner mot Erdogan i Tyrkia

ISTANBUL (VG) Tusenvis av demonstranter har tatt til gatene i Tyrkia for å protestere mot folkeavstemningen som ga president Erdogan mer makt.

«Hirsiz, Katil Erdogan», som betyr «tyv, morder, Erdogan» er blant slagordene demonstrantene bruker, der de to skjellsordene uttales på en måte så de minner om presidentens to fornavn Recep og Tayyip, slik at det hele høres til forveksling likt ut som når Erdogans tilhengere roper presidentens navn.

– Det var omfattende juks i folkeavstemningen fordi de 2,5 millionene med stemmer som ble godkjent selv om de ikke hadde offisielt stempel på baksiden, var nesten alle for ja-siden. Det ga dem seieren, så man kan ikke kalle det demokratisk, sier Can Batuk (18) til VG.

KREVER ENDRING: Can Batuk (18), som bærer en kompis på skuldrene, er blant dem som demonstrantene i Istanbul. Foto: Nilas Johnsen/VG

– Jeg håper dette blir som Gezi-park demonstrasjonene, fordi bare slik kan vi bli hørt, og da vil hele verden vite hvilke problemer vi har her i Tyrkia, fortsetter Can, med henvisning til de store protestene i 2013.

Han er én av hundrevis, muligens over tusen, som holdt protestmarsj i Istanbul-bydelen Besiktas. Totalt i Istanbul var det ni slike marsjer tirsdag kveld, og 27 totalt i byer rundt om i Tyrkia, med tusenvis av deltagere til sammen.

NEI-VELGERE: Demonstrantene viftet med flagg av Tyrkias landsfader, Mustafa Kemal Atatürk. Foto: Bulent Kilic , AFP

Nei-siden mobiliserer etter at Erdogan erklærte en marginal seier med 51,3 prosent ja-stemmer i søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven.

Opposisjonspartiene CHP og HDP har varslet at de vil kreve at hele folkeavstemningen kanselleres grunnet påstander om valgfusk, mens valgobservatører har slått fast at valget ikke var demokratisk.

Erdogans tilhengere: – Vi stemte for en ny fremtid

KAOTISK: Demonstrantene fra Besiktas holdt en protestmarsj med mange hundre deltagere. Foto: Nilas Johnsen/VG

Doga Kiruglu (22) er lokalpolitiker i CHP og mener Nei-siden ble systematisk motarbeidet ved at de ble utsatt for trusler og ikke fikk tilgang til mediene.

– Nei-kampanjen hadde folkets støtte, og egentlig vil jeg si at vi vant folkeavstemningen, og at valgkommisjonen sviktet i sitt ansvar, sier han.

TENTE LYS: En av demonstrantene tente et bengalsk lys på slutten av demonstrasjonen. Foto: Bulent Kilic , AFP

De fleste av demonstrantene er unge, men det er flere gråhårede og garvede blant dem, som Ihsan Haksoz (60), som med sin ring med landsfader Atatürk på, viser at han støtter opposisjonen.

– Valg er underlagt lover, og selv om jeg mener det er for tidlig å fastslå at lovene ble brutt, så er antallet ting som tyder på at det er blitt tuklet med stemmene så overveldende at det bør settes ned en kommisjon for å gjennomgå det, sier han.

GAMMEL OG UNG: Ihsen Haksoz (60) og Doga Kiruglu (22) demonstrerer sammen i Besiktas. Foto: Nilas Johnsen/VG

PS: EU ber tyrkiske myndigheter om å ta valgobservatørenes funn på alvor og oppfordrer til at det gjennomføres en åpen gransking av uregelmessighetene som er påpekt – noe tyrkiske myndigheter har avvist å gjøre.

Reportasjer om det tyrkiske valget:

• Erdogan gikk til angrep på Europa



• Valgkamp med partiledelsen i fengsel



• Nei-siden i Tyrkia føler seg truet

• Erdogan trenger kurdernes stemmer

• Hyllet i hjembyen: Slik bygger Erdogan makt

• Tyrkias landsfader er blitt stridstema i valget