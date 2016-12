Spesialpolitimann (22) skal ha skutt russisk ambassadør

Ifølge tyrkiske medier var Mevlüt Mert Altıntaş (22) ferdigutdannet politimann i 2014.

Det oppsiktsvekkende politiske attentatet foregikk mer eller mindre for åpent kamera, og viser hvordan den dresskledde mannen står rolig bak den russiske ambassadøren Andrej Karlov mens hans holder en tale.

Plutselig gir en rekke pistolskudd gjenlyd i galleriet, der ambassadøren åpnet en fotoutstilling.

Ifølge Reuters skal Altıntaş ha jobbet som politimann siden 2014. Bilder av ham i uniform fra årboken til politiskolen vises i flere tyrkiske medier.

Jobbet i opprørspolitiet



Tyrkiske sikkerhetskilder sier at 22-åringen ikke var i tjeneste under attentatet, men at han skal ha kommet seg inn i galleriet ved hjelp av politibeviset sitt.

Han skal ha jobbet i Çevik Kuvvet, en del av opprørspolitiet i Ankara, skriver avisen Hurryiet.

Ankaras borgermester har bekreftet at mannen var politimann. Bilder i sosiale medier viser at attentatmannen ligger skutt og drept i bygget, med den ødelagte pistolen ved siden av seg. Det er ikke kjent om han brukte tjenestevåpenet sitt i attentatet.

Ropte etter skuddene



De første skuddene traff ambassadøren i ryggen. Like etterpå ropte politimannen, som var kledd i sort dress og slips, en rekke politiske slagord.

– Ikke glem Aleppo! Ikke glem Syria!, ropte angriperen.

Deretter skrek han: «Hold dere unna! Hold dere unna! Bare døden vil ta meg bort herfra. Alle som er innblandet i denne undertrykkelsen, kommer til å dø, én etter én, ropte han videre.

Angriperen ropte også «hevn» og «allahu akbar» (Gud er størst) og fyrte av minst åtte skudd, ifølge en AP-fotograf på stedet. Angriperen ødela også flere bilder på utstillingen.