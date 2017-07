Sønnen ble kommandert til å delta i kuppforsøket: – Visste ikke hva han var med på

ISTANBUL (VG) Mens Veysil Kilic (65) demonstrerte mot kuppforsøket, ble hans sønn Selahattin (20) kommandert til å delta.

I et konservativt strøk som Fatih i den historiske gamlebyen i Istanbul, der det store flertallet støtter president Recep Tayyip Erdogans AKP-parti, vekker Veysil Kilic oppsikt når han med tunge skritt legger ut på sin daglige tur til retten.

65-åringen har et tyrkisk flagg dandert med bilder av landsfader Mustafa Kemal Atatürk, som anses som et symbol på det sekulære Tyrkia. Rundt magen bærer han bilder av sin fengslede sønn, en soldat som deltok i kuppforsøket.

– Jeg drar daglig for å protestere utenfor rettslokalet. Jeg krever løslatelse for min sønn og de andre menige kadettene som er fengslet, men som ikke visste hva de var med på, forteller han VG.

Marsjerte med opposisjonen

Denne uken kom Veysil i krangel med en mann som mistet en slektning under kuppforsøket for ett år siden. Selv om det var Veysil som fikk en skyllebøtte mot seg, ble han pågrepet og tatt inn til avhør.

Da han fikk varslet noen av sine støttespillere ble politistasjonen nedringt av folkevalgte politikere, og Veysil fikk gå.

MARSJERER: Veysil Kilic er blitt for sine protest på sønnens vegne, men naboene ser fortsatt rart på ham. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Han er nemlig blitt et symbol for politisk motstand i Tyrkia, etter at han deltok i «rettferdighetsmarsjen» mellom Ankara og Istanbul organisert av opposisjonspartiet CHP. Veysil er også en av svært få foreldre til fengslede soldater som har våget å uttale seg i media.

Selv om mange tyrkere krever dødsstraff for offiserene som sto bak det kaotiske og mislykkede kuppforsøket 15. juli i fjor, er det også sympati for det store antallet menige som ble pågrepet.

10.000 offiserer av ulik grad er fengslet og siktet for deltagelse. Men også over 16.000 militærkadetter, altså soldater under opplæring, sitter i varetekt.

Det var primært disse unge og uerfarne soldatene som ble beordret ut til knutepunkter som broer og flyplasser, og som under presset fra en massiv motdemonstrasjon og bevæpnede politifolk, kastet sine våpen og overga seg.

Ville ikke bli soldat



– Veysil ville bli elektroingeniør, men siden familien vår er fattig overtalte jeg ham til å søke på marineakademiet, så han kunne bli offiser og få en trygg inntekt, forteller Veysil.

– To dager før kuppnatten var han her hjemme på middag. Han oppførte seg helt vanlig, forteller moren Makbule (60), som skjelver kraftig når hun forteller hva sønnen har fortalt dem under et besøk i fengselet.

MARINEKADETT: Selahattin (20) trente for å bli offiser i den tyrkiske marinen, og deltok på en sommerleir for kadetter da han ble beordret ut under kuppnatten. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Kuppforsøket i Tyrkia * Kuppforsøket ble innledet av en fraksjon i det tyrkiske forsvaret 15. juli 2016. Gjennom natten var det kamper i hovedstaden Ankara og i Istanbul. * Morgenen etter kunngjorde president Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake. * 249 sivile, soldater og politifolk ble drept i kamp mot kuppforsøket. Mellom 24–104 antatte kuppdeltagere er blitt meldt drept. * I ettertid er rundt 50.000 mennesker blitt pågrepet, mens over 100.000 er blitt oppsagt eller permittert. * Erdogan har utpekt den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann bak kuppforsøket. * Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert.

Ifølge foreldrene har Selahattin forklart at på dagtid 15. juli ga en av toppoffiserene instruktørene beskjed om at de ikke skulle slite ut kadettene, fordi de skulle brukes om kvelden.

Da de ble beordret ut fra leiren fikk de vite at de skulle ha et treningsoppdrag. Da de ankom broen over Bosporosstredet fikk de beskjed om at det var et pågående terrorangrep.

– Selahattin har fortalt at offiserene sa at politifolkene på den andre siden av broen var PKK-terrorister i forkledning, og at de måtte forsvare posisjonen sin, forteller faren.

Støttet Erdogan



Mens dette pågikk ante han ikke at sønnen var involvert. Han hadde fått med seg kuppforsøket, men regnet med at det ble utført av spesialsoldater, ikke av kadetter.

Ettersom Veysil var en stor tilhenger av president Erdogan, lot han seg engasjere da presidenten dukket opp på TV via et mobilintervju og ba sine tilhengere ta til gaten.

– Erdogan sa at vi måtte beskytte offentlige bygg mot kuppsoldatene. Jeg dro til guvernørkontoret i Istanbul. 17 personer ble drept der. Jeg hjalp til med å bære vekk sårede og var selv i fare, forteller Veysil.

Datteren på 19 år var også med, og ble lettere såret i tumultene. Hun vil ikke bli intervjuet fordi hun frykter represalier på universitetet.

Overga seg på broen



Samtidig var sønnen Selahattin i ferd med å overgi seg på Bosporos-broen. Noen av de mest kjente bildene fra kuppforsøket er tatt derfra, og viser unge, livredde soldater som får juling.

FIKK JULING: En soldat blir sparket på bakken på Bosporosbroen etter at kuppforsøket mislyktes. Foto: Selcuk Samiloglu , AP

– To dager etter kuppet ringte en politimann og fortalte at sønnen min var i arresten. De sa de hadde reddet ham fra lynsjemobben, og at vi skulle være glade for at han overlevde. Jeg fikk panikk, forteller moren Makbule.

Først to uker senere fikk de treffe ham i fengsel, og nå har de besøksrett en gang i uken.

– Han er fortsatt ikke tiltalt for noe, men har allerede mistet ett år av sitt liv, sier faren.

Veysil er fra byen Rize ved Svartehavet, der president Erdogan slekter fra, og har alltid stemt på AKP. Men nå mener han Tyrkia går i feil retning.

SAMMEN FOR SØNNEN: Veysil Kilic (65) og Makbule (60) håper sønnen Selahattin snart slippes ut av varetektsfengslingen. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

– Mine røtter og min tro ledet meg til Erdogan, men nå støtter jeg opposisjonen. Det er ikke rettferdig med det enorme antallet som er arrestert og fratatt sine jobber, uten at de hadde noe med kuppet å gjøre, sier Veysil.

– Vi vil at de skyldige toppoffiserene som planla dette skal bli straffet. Men de slipper nok unna, mens de unge menige og deres familier får svi, sier Makbule.

