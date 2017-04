Slik bygger Erdogan makt: Lot seg hylle i hjembyen

Fakta: Folkeavstemningen i Tyrkia

• Recep Tayyip Erdogan var Tyrkias statsminister fra 2003 til 2014, som leder av Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP).

• 10. august 2014 ble han Tyrkias første valgte president, etter å ha fått 51,71 prosent av stemmene.

• Tyrkia holder 16. april folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer, som innebærer at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten.

• Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen, og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige.

• Forslaget åpner også for at president Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder. Dermed kan han bli sittende til 2029.