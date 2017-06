Slår kvinne for å gå i miniskjørt under ramadan

ISTANBUL (VG) Den mannlige busspassasjeren sier han ble provosert av at kvinnen gikk i miniskjørt under muslimenes fastemåned ramadan.

Da bussen kommer til stasjonen i bydelen Pendik i Istanbul, sitter studenten Melisa Sağlam rolig på nest bakerste rad. Mannen bak henne reiser seg for å gå av, men stopper opp, sier noe og slår henne i ansiktet.

Hun reiser seg for å konfrontere mannen, som dytter henne brutalt tilbake. Angriperen går så av bussen, mens Sağlam kollapser gråtende på gulvet. Først da reiser to andre mannlige passasjerer seg for å støtte henne, og for å se etter hvor mannen som angrep henne gikk.

Skaper debatt i Tyrkia



Videoklippet, som først ble publisert av avisen Birgun.net, ser ut til å være tatt fra bussens videokamera. VG har fått tillatelse av Birgun til å bruke videoklippet, som nå har spredd seg til mange andre medier og skapt stor debatt i Tyrkia.

Mannen skal ha sagt følgende før han slo:

«Skammer du deg ikke over å gå slik kledd under ramadan?».

Hendelsen skjedde 14. juni. Ifølge den tyrkiske storavisen avisen Hurriyet skal mannen ha blitt pågrepet og avhørt tre dager senere, og så løslatt samme dag. Under avhør skal han innrømmet å ha slått, og sagt at kvinner som går slikt kledd «provoserer hans sensitivitet».

Melisa Sağlam, som har anmeldt forholdet, reagerte sterkt på løslatelsen, og sier til Hurriyet at hun i etterkant av angrepet ikke har orket å ta offentlig transport, og ikke vil gå ut med mindre moren følger henne.

– Mitt eneste ønske er at rettsvesenet gir en passende straff til ham som angrep meg. Han bør ikke gå fritt, når ikke jeg kan gjøre det.

Og etter at saken fikk stor omtale onsdag morgen, ble det onsdag ettermiddag kjent at det er blitt sendt ut en arrestasjonsordre på mannen.

Lignende sak i fjor



I september i fjor fikk en lignende sak stor oppmerksomhet, da en kvinne ble angrepet på en buss fordi hun gikk kledd i en kort shorts. Det førte til at feministgrupper arrangerte demonstrasjoner.

Mannen, som skal ha hatt psykiske problemer, forklarte seg med at hun hadde «fornærmet hans religion» da han ble pågrepet.

Slike voldshendelser går rett inn i den splittelsen som har vokst frem i Tyrkia rundt religionens plass i samfunnet, og har satt i gang en debatt i Tyrkia om et «moralpoliti» er i ferd med å vokse fram.

– Slike mennesker skader samfunnet verdier, og det er en provokasjon i seg selv, sier Eyüp Sağlam, faren til kvinnen som ble slått på bussen, til nyhetsbyrået Dogan.

PS: Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter, og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen.