Skyter mot flyktninger ved stengt grense

ISTANBUL/HATAY (VG) Det er farligere enn noensinne å krysse grensen mellom Syria og Tyrkia. Fra begge sider av grensen risikerer flyktninger å bli skutt mot.

Grensemuren mot Syria er synlig på lang avstand i Hatay. Den består av nær tre meter høye sementblokker med piggtråd langs toppen, og observasjonstårn med radarvarsling og nattkikkerter.

Men det har ikke stanset forsøkene på å krysse fra den andre siden, opprørskontrollerte Idlib i Syria. For selv om det er 120 vaktposter, er de fordelt på 560 kilometer, og menneskesmuglere lokker med «sikre soner».

Det var angivelig et slikt trygt punkt Mahram Alkadi (30), kona Enaas (20) og Karam (11 måneder) kom frem til etter å ha klatret over en steinete og bratt bakketopp for seks uker siden.

– Det var veldig mørkt, men plutselig kom en lyskjegle på. Da vi var rundt to hundre meter fra muren kom det første skuddet, fulgt av to skudd til. Vi løp bakover og gjemte oss bak steiner. Når det ble morgen krabbet vi opp igjen, og tilbake til Syria, forteller Mahram.

– Jeg håper at vaktene så at vi var en barnefamilie og at de skjøt varselskudd for å skremme oss vekk. Det var veldig skummelt.

Islamistkrigere tar makten

Det var familiens andre forsøk på å krysse ulovlig inn til Tyrkia. Den første gangen ble de stanset av soldater fra Tahrir al-Sham. Denne islamistgruppen kalte seg tidligere al-Nusra fronten og var da tilknyttet al-Qaida.

KOM NÆRME: Grensemuren, sett fra punktet der Mahran og familien måtte ta skjul bak steiner etter at det ble løsnet skudd fra tyrkisk side. Foto: Privat





Nylig har disse islamistkrigerne fått fullstendig overtaket i Idlib, den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Det har vært en rekke trefninger mellom gruppene på syrisk side langs grensen.

– Krigerne fra al-Nusra krevde løsepenger for å la oss passere mot grensen, og vi hadde allerede betalt smugleren, så det kunne vi ikke gi dem.

Da de skulle prøve seg ved muren, hadde smugleren tatt med stige og en tang til å klippe over piggtråden, i tilfelle de kom så langt, forteller Mahram.

Til tross for at denne metoden høres svært risikabelt ut, har VG fått tilsendt en video fra en kilde i Hatay som skal vise hvordan flyktninger krysser på nettopp slikt vis.

På deres tredje forsøk, klarte Mahram og familien å ta seg inn i Tyrkia, ved ett av få punkter der grensemuren ikke er ferdigbygd, men der terrenget var veldig krevende.

Etter et mislykket forsøk på å bli registrert som FN-flyktning i Tyrkia har familien bestemt seg for å la seg smugle videre til den greske øya Lesvos, vel vitende om at de trolig må benytte enda en menneskesmugler for å komme seg til det greske fastlandet.

– Jeg vil fortelle om dette, selv om jeg reiser ulovlig og det derfor kan være risikabelt. Men jeg var fengslet av Assad-regimet i Syria og overlevde. Alt etter Syria er en lettelse for oss, sier Mahram da vi treffer den lille familien i storbyen Istanbul.

FLYKTET TIL TYRKIA: Mahran Alkadi (30), kona Enaas (20) og Karam (11 md.) ved Det gylne horn i Istanbul, etter å ha flyktet ulovlig til Tyrkia. Foto: NILAS JOHNSEN, VG

Skyter for å skremme



Tyrkia har benektet at det blir skutt mot sivile langs grensen, men har bekreftet at «kriminelle og terrorister» vil bli stanset, og har advart sivile mot å befinne seg nær grensemuren.

– Tyrkia har gjort det tydelig at de vil bruke beskytning for å avskrekke fra å nærme seg grensen, men folk prøver likevel. Det er farligere og vanskeligere enn noen gang tidligere, forteller Mahmoud Mosa til VG.

Han bor i den tyrkiske byen Kilis, og er rapportør for menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch (HRW). I fjor hjalp ham dem med å lage en rapport om flyktninger som ble utsatt for grov vold og beskytning ved forsøk på å krysse grensen. En video fra rapporten kan ses på HRW sin hjemmeside.

VG har fått tilsendt to ferske saker fra menneskerettighetsaktivister i Syria, med navn og bilde på personer som ifølge deres slektninger er blitt skutt og drept i forsøk på å krysse grensen. Men det har ikke vært mulig å få disse tilfellene verifisert og bekreftet.

– Jeg var nylig inne i Syria på en ny reise, og det meldes daglig om at folk blir drept eller brutalisert ved grensen. Det er verre enn da jeg lagde rapporten for HRW i fjor. Kontrollen er blitt strengere, samtidig som situasjonen i Idlib også er meget alvorlig, sier Mosa.

Tyrkia: Stenger grenseovergang



BLIR STENGT: Grenseovergangen i Reyhanli mellom Hatay-provinsen i Tyrkia og Idlib-provinsen i Syria vil bli stengt i minst to uker fremover, forklarte tyrkiske myndigheter nylig. Foto: Ozan Kose , AFP

Tyrkia vedtok i forrige uke å innføre en stenging av grenseovergangen mellom Hatay og Idlib, som ligger ved Cilvegözü.

Årsaken som blir oppgitt er nettopp at terrorgrupper med tilknytning til al-Nusra/al-Qaida har tatt kontrollen over området på motsatt side, der grenseovergangen heter Bab al-Hawa.

Samtidig understreker Tyrkia at nødhjelp fremdeles vil få passere. Et meget stort antall interne flyktninger langs den syriske siden av grenseområdet bor i leirer der de er helt avhengige av hjelp som daglig kjøres inn fra Tyrkia.

Avslørt av voldsvideo



Nylig ble tre tyrkiske grensevakter fra hæren pågrepet og straffeforfulgt, etter at de ble avslørt av en video soldatene selv hadde tatt der de sparket, slo og fornedret syriske flyktninger som hadde forsøkt å krysse grensen ulovlig.

GOD SYNLIG: Den tyrkiske grensemuren mot Syria er verdens tredje lengste mur, etter Den kinesiske mur og USAs mur langs deler av Mexico-grensen. Foto: Ozan Kose , AFP

Tyrkia har offisielt fortsatt «åpen dør» for flyktninger fra Syria. Men i realiteten har kun et meget lite antall fått krysse det siste året. Tyrkia har allerede tre millioner syriske flyktninger boende i landet, og har lang tid klaget på at Europa ikke gjør nok for å avlaste situasjonen.

PS: De som lykkes med å ta seg til Tyrkia, og ankommer greske øyer som båtflyktninger, blir møtt av en svært vrien situasjon: I slutten av juli advarte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om forholdene i de overfylte greske leirene.