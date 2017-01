Sikkerhetsvakt Fatih (36) drept nyttårsaften: Fryktet terror

ISTANBUL (VG) Sikkerhetsvakt Fatih Çakmak fryktet et angrep før han gikk på jobb på nyttårsaften, forteller familien VG under begravelsen.

Flere hundre mennesker møtte opp for å ta farvel med 36-åringen i Yavuz Selim moskeen i bydelen Bagcilar i Istanbul. Fatih Çakmak er nemlig blitt et tragisk symbol på terroren som har rammet den tyrkiske storbyen det siste året:

10. desember var han bare minutter fra å miste livet under terrorangrepet mot Besiktas fotballstadion, der han var på jobb som sikkerhetsvakt. Da 2017 bare var en drøy time gammel, ble han skutt under et vaktoppdrag i den fasjonable nattklubben Reina, i nyttårsterroren som kostet 39 liv.

OPPLØST I TÅRER: Moren Ayten hjelpes gjennom mengden av sørgende av sønnen Mehmet (til høyre) under begravelsen. Foto: Harald Henden , VG

Fryktet nytt angrep



– Da han var på jobb under angrepet i Besiktas, hadde han englevakt. Tre minutter før bomben gikk av sto han rett ved der det skjedde, forteller faren Hassan Cakmak (64) til VG.

– Så da han skulle på jobb på nyttårsaften var han redd for et nytt terrorangrep. Før han dro sa han at dette kunne bli et farlig oppdrag.

IS tar skylden for drapene



VG fikk sitte sammen med faren og storebroren Mehmet i timen frem til begravelsen, mens slekt og venner samlet seg for å ta farvel. Mens vi sitter der tikker meldingen inn om at terrorgruppen IS har påtatt seg ansvaret for udåden.

SAVNER SØNNEN: Far Hassan Cakmak i dyp fortvilelse før minnestunden. Foto: Harald Henden , VG

– Den informasjonen hjelper oss ikke. Terror begås av mange grupper, og hele verden kan rammes. Hadde han blitt drept i en personlig feide, så hadde jeg blitt veldig sint. Nå føler jeg bare en tomhet, sier broren Mehmet.

Faren sier at terroristen må være et menneske som aldri har kjent på kjærlighet, og beskriver ham som «verre enn et dyr». Men avsky til tross, han vil ikke bære nag:

– Mitt hjerte brenner av sorg, men jeg gir ikke etter for sinne og hat. Det er det terroristene ønsker. De vil splitte oss tyrkere og spre uvilje mellom oss. Men vi er alle samlet, som fingrene på én hånd, sier faren.

SAMLET I BØNN: Mannlige slektninger og venner av Fatih Cakmak under bønnen for den drepte sikkerhetsvakten i Istanbul. Foto: Harald Henden , VG

Får ikke mer tid sammen



Storebror Mehmet forteller at Fatih bodde hjemme hos moren og faren, og var den som hjalp og støttet dem etter at de ble pensjonister.

– Selv jobber jeg i turistnæringen langs kysten, og traff ham bare i feriene. De siste årene hadde vi ikke nok kontakt, og det vil jeg aldri kunne få tatt igjen. Det er det som gjør mest vondt nå, sier broren.

MISTET LIVET: Sikkerhetsvakt Fatih Cakmak Foto: PRIVAT

– Dette er en vond tid for Tyrkia, men terroren kan ikke vare evig. Imens finner vi styrke i hverandre. Slektninger fra hele landet skal være med oss den kommende måneden og hjelpe oss i sorgen.

Også det offisielle Tyrkia viser sin respekt, da en talsmann fra statsministerens kontor plutselig ringer på farens mobiltelefon for å gi en kondolansemelding fra landets øverste ledelse. Samtalen blir kort og konsis.

– Det var en respektfull gest av dem å ringe meg, men jeg føler meg litt nummen, så jeg klarte ikke si annet enn takk, forklarer Hassan rett etterpå.

Da det skal holdes bønn for Fatih er det stappfullt i forgården på moskeen. Da kisten bæres inn, drapert i et tyrkisk flagg, er moren Ayten blant de første til å legge hånden på kisten.

Kort etter følges hun av Mehmet til en benk bakerst i gårdsplassen. Der sitter hun oppløst i tårer, mens kvinnelige slektninger kommer for å klemme henne. Når det skal bes er hun for nedbrutt til å reise seg.

Kritiserer sikkerheten



Fatihs bredskuldrede kollegaer fra vaktbransjen møtte også mannsterke opp. Blant dem er bestevennen Osman Yesilyurt (37), som har vokst opp sammen med Fatih, trent sammen med ham i en årrekke, og jobbet av og på i samme vaktselskap.

– Alle i vaktbransjen hadde fått med seg et det var et alvorlig trusselbilde på nyttårsaften. Den amerikanske ambassaden gikk jo ut med en advarsel om at noe slikt kunne skje, så sikkerheten var styrket, både ved Reina og i området rundt, forteller Osman.

– Men det var jo ikke strengt nok. Vi har en egen chattegruppe for vakter som sender meldinger, og mange var engstelige den kvelden. Biler som kjørte inn i utelivsområdene ble bare sporadisk sjekket, og politiet som deltok i vaktholdet var unge og uerfarne, fortsetter han.

Osman viser VG et bilde inne fra Reina som er så grusomt at vi velger å ikke trykke det: Blodige kropper ligger tett i tett nær dansegulvet på nattklubben. Bakerst, klemt inne blant de festkledde, ligger Fatih i sin tykke dørvaktfrakk.

BÆRES BORT: Familie, slekt og venner strømmer til for å hjelpe til med å bære bort kisten. Foto: Harald Henden , VG

Så langt er åtte personer pågrepet i Istanbul i forbindelse med angrepet, melder CNN Türk. Det er foreløpig ikke kjent om gjerningsmannen er blant de åtte, men ifølge nyhetsbyrået Dogan antas det at han fortsatt er på frifot.

Det er antiterroravdelingen av Istanbul-politiet som har pågrepet de åtte personene. De er siktet for å ha koblinger til gjerningsmannen bak angrepet, skriver nyhetsbyrået AFP.