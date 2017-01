Sezens farvel til forloveden etter angrepet i Istanbul: – Nå finnes vi bare på bilder

Sezen Arseven, som selv ble skadet under angrepet på nattklubben i Istanbul, tar et rørende farvel med forloveden, som mistet livet.

Minst 39 mennesker ble drept og 69 skadet da en person skjøt rundt seg på nattklubben i Istanbul natt til 1. januar. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

Blant de som angivelig skal være døde er Sezen Arsevens forlovede Mustafa Sezgin Seymen (32). Selv ble Arseven kun lettere fysisk skadet i angrepet.

Nylig forlovet



På formiddagen 1. januar la Arseven ut bilde åpent på Facebook hvor hun tar et rørende farvel med forloveden.

– Jeg kom hjem derfra alene, etter at vi feiret sammen. Ingen så på meg som deg. Ingen elsket meg som deg. Du er mannen som kysset meg, selv når jeg sov. Nå finnes vi bare på bilder. Jeg har mistet min mann, min partner, min kjærlighet, skriver Arseven, ifølge den tyske avisen Bild.

Ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet, ble de to forlovet for kun noen måneder siden. Avisen skriver videre at Seymen var født i Trabzon. Foreldrene hans, som bodde der, fikk vite om sønnens død søndag morgen.

Utenlandske ofre



Angrepet skjedde på den eksklusive nattklubben Reina i Ortakoy-distriktet i Istanbul. Utestedet er et av de mest populære i Tyrkia og kun personer som er kledd «pent nok» kommer inn.

Blant de omkomne skal det være en politimann, sikkerhetsvakter, en servitør og utenlandske studenter som feiret nyttår i den tyrkiske byen. Minst 24 av de 39 døde var utlendinger. Til sammen kommer de drepte fra 25 land.

IS tar sjelden på seg skylden for angrep i Tyrkia. Likevel tyder mye ved nyttårsterroren i Istanbul på at han tilhører gruppen, mener Tyrkia-ekspert og postdoktor ved Universitet i Oslo, Einar Wigen, som VG har snakket med søndag.