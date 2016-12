– Russlands ambassadør i Tyrkia skutt

ISTANBUL (VG) Russlands ambassadør til Tyrkia er skutt og såret i Ankara, melder den tyrkiske fjernsynskanalen NTV.

Ambassadør Andrej Karlov ble skutt flere ganger da han var til stede på en fotografiutstilling i Ankara, opplyser en fotograf fra nyhetsbyrået AP.

Russiske ambassadekilder bekrefter hendelsen til storavisen Hürriyets engelske utgave Daily News.

Karlov skal ha blitt skutt med et håndvåpen, av det som antas å være en radikal islamist.

Ambassadøren holdt en tale ved utstillingen da han ble såret, og han skal nå være i en kritisk tilstand. Han er blitt fraktet til sykehus for behandling.

Ifølge CNN Turk er det uklart om skytteren fortsatt er inne i bygget. Ytterliggere tre andre skal ha blitt skadet i skyteepisoden.

Angrepet, som trolig er en terrorhandling, kommer på et svært kritisk øyeblikk: Russland og Tyrkia har inntatt lederroller i forhandlingene om evakuering av Aleppo, og den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavuşoğlu skal til Moskva tirsdag for å holde samtaler med sine russiske og iranske motparter.

Hürriyets reporter Haşim Kılıç, deltok under utstillingen og melder at ansatte ved galleriet løp vekk i frykt etter at angriperen avfyrte skudd i luften, før han så gikk til angrep på Karlov.

Spesialstyrker har nå omringet bygningen og forbereder å gå inn. Vitner i Ankara melder om at man kan høre skudd i området.

SAMARBEIDER: President Putin og president Erdogan har de siste månedene bygget broer til hverandre, og samarbeider tett på flere fronter. Foto: Ozan Kose , AFP

24. november i fjor ble det kjent at et russisk Su-24 kampfly var blitt skutt ned ved grensen mellom Tyrkia og Syria, og forholdet mellom de to landene var det neste halvåret svært anstrengt.

Men etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med en beklagelse til Russlands president Vladimir Putin, har de to landene lagt striden bak seg, og har undertegnet både en militær samarbeidsavtale om Syria og en gigantisk gassavtale.

