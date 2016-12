Russlands ambassadør i Tyrkia skutt og drept av politimann

ISTANBUL (VG) Russlands ambassadør til Tyrkia er skutt og drept i Ankara. Drapsmannen var en tyrkisk politimann, og skal ha ropt «ikke glem Aleppo» før han skjøt.

Ambassadør Andrej Karlov ble skutt flere ganger da han var til stede på en fotografiutstilling ved Modern Art Center i Ankara.

Ambassadøren holdt en tale ved utstillingen, og mistet livet som følge av skuddene.

Russiske ambassadekilder bekrefter hendelsen til storavisen Hürriyets engelske utgave Daily News. Karlov skal ha blitt skutt med et håndvåpen.

Sikkerheten skal ha vært begrenset ved tilstelningen, ettersom det var den russiske ambassaden som selv arrangerte den.

– Drapsmannen var politimann



Gjerningsmannen er selv skutt og drept, ifølge flere medier. Ubekreftede meldinger tyder på at han skal ha vist et politi-ID for å komme inn.



Nyhetsbyrået AFP siterer Ankaras borgermester på at drapsmannen skal ha vært en tyrkisk politimann. Han er identifisert med navn og skal være 22 år gammel, og ha vært aktiv politimann siden 2014.



– Angriperen var en politimann, skriver Ankaras ordfører Melih Gokcek på Twitter.

Ifølge flere medier som var til stede, skal drapsmannen har ropt «Allahu Akbar», Gud er stor, før han skjøt. En video viser den unge mannen, som er kledd i en mørk dress og slips, etter at han har skutt ambassadøren.

TRUET: Drapsmannen rettet våpenet sitt mot de tilstedeværende og kom med trusler etter å ha skutt Karlov. Foto: Burhan Ozbilici , AP





Han holder venstre pekefinger i været, mens han roper «Ikke glem Syria, ikke glem Aleppo. Så lenge våre brødre ikke er trygge, vil ikke dere være trygge. De som tar del i denne undertrykkingen, må betale prisen én-for-én».

MISTET LIVET: Den russiske ambassadøren Andrej Karlov holdt en tale rett før han ble skutt og drept i Ankara. Foto: Burhan Ozbilici , AP

Ville straffe



Attentatmannen roper også at «de ansvarlige må betale» og at kun døden kan stoppe ham.

Mannen skal ha vekslet fra arabisk til tyrkisk, og ifølge AP sin fotograf ropte han også ut noen ord på russisk, og ødela flere bilder på utstillingen.

Stillbilder fra den samme videoen viser tilsynelatende hvordan den unge mannen står bak ambassadøren på hans venstre side under talen før skuddene falt. Totalt skal minst åtte skudd ha blitt avfyrt.

Ytterligere tre andre skal ha blitt skadet i skyteepisoden, og er blitt fraktet til Güven-sykehuset i Ankara.

Avgjørende Aleppo-forhandlinger

Angrepet kommer på et svært kritisk øyeblikk:

Russland og Tyrkia har inntatt lederroller i forhandlingene om evakuering av Aleppo, og den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavuşoğlu er på vei til Moskva for å holde samtaler med sine russiske og iranske motparter.

Hürriyets reporter Haşim Kılıç, deltok under utstillingen og melder at ansatte ved galleriet løp vekk i frykt etter at angriperen avfyrte skudd i luften, før han så gikk til angrep på Karlov.

Spesialstyrker har nå omringet bygningen og forbereder å gå inn. Vitner i Ankara melder om at man kan høre skudd i området. Innenriksminister Süleyman Soylu har også ankommet, viser bilder fra stedet.

SPESIALPOLITI: Tyrkisk politi har omringet bygningen. Foto: Umit Bektas , Reuters

Ble venner igjen



24. november i fjor ble det kjent at et russisk Su-24 kampfly var blitt skutt ned ved grensen mellom Tyrkia og Syria, og forholdet mellom de to landene var det neste halvåret svært anstrengt.

Men etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kom med en beklagelse til Russlands president Vladimir Putin, har de to landene lagt striden bak seg, og har undertegnet både en militær samarbeidsavtale om Syria og en gigantisk gassavtale.

Det meldes at Putin allerede har fått en rapport om skyteepisoden i Ankara, og går gjennom den. Det skal Erdogan selv som har ringt Putin om hendelsen.



– Dette vil ikke skape en ny nedkjøling i forholdet mellom våre to land, uttaler Leonid Slutsky, utenrikstalsmann i den russiske dumaen, ifølge BBC.