Russiske forretningsmenn omkom i helikopterstyrt i Tyrkia

Helikopteret som fraktet russiske forretningsforbindelser skal ha kollidert med et TV-tårn kort tid etter take-off.

Fredag formiddag styrtet et helikopter av typen Sikorsky S-76 på motorveien i distriktet Buyukcekmece utenfor Istanbul. Bilder fra ulykkesstedet viser forvridde og svartsvidde vrakdeler spredd over et større område.

Guvernøren i Istanbul opplyser at fem er bekreftet omkommet. Ifølge CNN Turk var det fire russiske forretningsmenn og en tyrker om bord i det privateide helikopteret, i tillegg til de to pilotene. Russerne skulle i et møte med Eczacıbaşı-gruppen, et stort tyrkisk konsern som blant annet driver med farmasi. Helikopteret skal ha vært på vei til en fabrikk.

VOLDSOMME KREFTER: Halen til helikopteret på ulykkesstedet. Foto: Cem Bakirci , AP

Helikopteret skal ha tatt av fra Atatürk-flyplassen klokken 11.16 og mistet høyde fem minutter senere. Det er ikke bekreftet hva som forårsaket ulykken, men øyenvitner sier til CNN Turk at helikopteret krasjet i et TV-tårn før det gikk i bakken. Det skal være svært tåkete og dårlig sikt i området.

Taxi-sjåføren Ferhat Karatekin sier til kanalen at helikopteret begynte å spinne i luften etter å ha truffet tårnet.

– Deler fra helikopteret begynte å regne ned, og falt mot motorveien, sier han.