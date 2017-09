Putin og Erdogans forhold styrker seg

ISTANBUL (VG) NATO-landet Tyrkia har kjøpt et rakettskjoldsystem av Russland til om lag 2,5 milliarder dollar. Det har utløst sterke reaksjoner hos NATO.

Torsdag denne uken ble Russlands president Vladimir Putin tatt imot av den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan i presidentpalasset i Ankara.

De to mektige mennene skal ha sittet ved middagsbordet i nesten to timer på torsdag. De hadde nok å snakke om: Rakettskjoldprogram, gassrørledninger, atomkraftverk og Syria (se oversikt under).

Det er liten tvil om at isfronten Russland satte opp mot Tyrkia etter nedskytingen av et russisk kampfly i grenseområdene til Syria høsten 2015, er tinet. I fjor sommer tilbød Erdogan en unnskyldning, og nå stiger varmegradene raskt i det russisk-tyrkiske forholdet.

Med stadig blekere utsikter til fullt EU-medlemskap og et anstrengt forhold til USA, tyder mye på at Russland er blitt Tyrkias strategiske partner nummer 1.

Bakgrunn: Erdogan og Putin: Nå blir de venner igjen

VANNET BINDER: En mann ser ut på fartøyet som i mai i år reiste ut fra Bosporos-stredet i Istanbul for å starte arbeidet med å legge to undersjøiske gassrørledninger mellom Russland og Tyrkia. Foto: Gurcan Ozturk, AFP

Kan treffe mål 400 km unna



Slik styrker Tyrkia og Russland seg på hverandre:



• Rakettskjoldprogram: Tyrkia har nettopp begynt nedbetalingen av det russiske rakettskjoldprogrammet S-400. Prisen skal ligge på 2,5 milliarder dollar. Tyrkia, et NATO-medlem siden 1952, er blitt kraftig advart av USA og andre NATO-allierte mot storhandelen med russerne, men til ingen nytte: Om to år skal programmet innrulleres i Tyrkia. Rakettskjoldet kan skyte ned raketter på 400 kilometers avstand med en hastighet på 4,8 kilometer i sekunder, viser grafikken fra Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu Agency. Med dette programmet, styrker Tyrkia seg på siden av NATO, og i samspill med Russland.

Ingeborg Huse Amundsen Kontakt meg og følg meg på: ingeborg@vg.no Intagram: ingarborg Twitter: @iHuse www.facebook.com/ingeborg.h.amundsen

• Gassavtale: Det bygges to rørledninger som på det meste vil kunne føre 65 milliarder kubikkmeter russisk gass gjennom Svartehavet og inn i Tyrkia. Omtrent en tredjedel av gassen skal til det tyrkiske markedet, mens nok en tredjedel skal videre til Europa.

• Atomkraftverk: Tyrkia bygger sitt første atomkraftverk med Russlands hjelp. Det skal forsyne 17 prosent av landet med elektrisitet, ifølge Russia Today. Putin uttalte at han håper kraftverket i Akkuyu i Mersin på Middelhavskysten vil være ferdigstilt innen kort tid. Prislapp: 20 milliarder dollar.

Ønsker å avgjøre Syria-krigen



• Tomater: Russland har gått med på å oppheve handelsblokaden på tyrkiske tomater, skriver al-Monitor. Blokaden har vart siden januar 2016.

• Handel og turisme: Over 80 prosent færre russere ferierte til Tyrkia etter flynedskytingen. Nå er trenden snudd: – Andelen russiske turister som velger Tyrkia som feriedestinasjon er blitt elleve ganger høyere. Nå er antallet 2,5 millioner mennesker, sa Putin til pressen etter møtet. Han fortalte også at bilateral handel vil snu fra fjorårets nedgang til overskudd innen året er omme.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MEKTIGE MENN: Putin og Erdogan er begge strategiske maktpolitikere. Her er de sammen i Istanbul i oktober 2016, under lanseringen av gassavtalen. Foto: Emrah Gurel, AP

• Syria: Russland, Tyrkia og Iran er i fredsforhandlinger om Syria, og har møttes to ganger i Astana, hovedstaden i Kasakhstan. Til tross for at USA ikke deltar, har prosessen høstet frukter: Den noe oppsiktsvekkende trioen (Iran og Tyrkia har motstridende mening om Assad) er blitt enige om fire nedskaleringssoner i Syria med våpenhvile.

• Nord-Irak: Tyrkia er bekymret for at kurderne i Irak og Syria skal bryte ut i egne stater, og at ideen skal spre seg til kurdere i Tyrkia. Derfor ønsket Erdogan at Russland skulle fordømme uavhengighetsvalget i irakiske Kurdistan som var 25. september i like sterke ord og handlinger som ham selv. Etter toppmøtet sa Erdogan at de var blitt enige om å ønske et fortsatt samlet Irak.