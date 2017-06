På middag med Erdogan: Håndhilste på pressen, så skjelte han ut Vesten

HARRAN (VG) Her bryter Tyrkias president Erdogan fasten sammen med flyktninger fra Syria. Så beskyldte han Vesten for å svikte demokratiske verdier.

Tyrkias sterke leder Recep Tayyip Erdogan har et anstrengt forhold til utenlandsk presse som han jevnlig kritiserer i sterke ordelag. Men i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan, fikk noen utenlandske journalister tilbud om et møte med presidenten.

I landsbyen Harran, under tre mil fra grensen til Syria, skulle han bryte fasten sammen med flyktninger fra Syria. Måltidet, som kalles iftar og holdes ved solnedgang, er ofte utgangspunkt for store politiske møter i Tyrkia.

På vei inn til dette møtet var det liten tvil om hvor vi skulle: På en diger plakat var Erdogan avbildet, med en tekst som takket landsbyen for å ha stemt 96,8 prosent ja i den omstridte folkeavstemningen i april, som ga presidenten kraftig utvidet makt.

Kom for sent til maten



På grunn av sikkerheten rundt presidentens kortesje, ble veien stengt slik at bussen kom for sent til at pressen fikk sitt eget bord. Men til gjengjeld kom Erdogan uanmeldt bort og håndhilste på noen av oss.

«Velkommen, velkommen. Ingen intervjuer, og ikke ta selfie er dere snille. Takk, for at dere kom», var alt han sa, før han hastet opp på talerstolen.

KOM FOR Å HILSE: Plutselig dukket Erdogan opp for å håndhilse på VG og noen av de andre journalistene. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Der holdt han som vanlig et flammende innlegg. Han hevdet i talen blant annet at det pågår en kampanje basert på «ærekrenkelse og bakvaskelser» mot Tyrkia, som har som mål å skade landets stabilitet.

– De anklager oss for å støtte IS, mens vi i virkeligheten er de som kjemper hardest mot dem. De gjør det fordi vi avslører planene deres i Syria, sa Erdogan.

– Ikke stol på Vesten



Til applaus fra de inviterte flyktningene, beskrev Erdogan den syriske krisen som en «svart flekk på historien», og angrep Vesten for unnlatenhet:

– Vestlige land, som har snakket om demokrati og lovmessighet til andre land i årtier, har vendt ryggen til demokrati, rettigheter og frihet for det syriske folk. De anser demokrati som en fundamental rettighet for seg selv, men som en luksus for våre syriske brødre.

Men heller ikke den islamske verden har reagert tydelig nok mot grusomhetene i Syria, og er dermed selv blitt den største taperen, mener Erdogan:

– Det er upassende for enhver muslim å la seg forlede av det Vestlige synet, der man anser en dråpe olje for mer verdt enn et menneskeliv, sa Erdogan.

Advarte USA

Den tyrkiske presidenten var også krystallklar på at han ikke vil tillate at kurderne i Nord-Syria danner en egen stat nær den tyrkiske grensen. USA støtter den kurdiske militsen YPG i kampen mot IS, mens Tyrkia anser denne som en undergruppe av terrorstemplede PKK.

Uenigheten rundt taktikken i Syria, har skapt sterk konflikt mellom de to Nato-landene det siste halvåret. Erdogan sier han advarte USA mot å gi våpen til YPG, noe som likevel ble gjennomført.

– Dersom den pågående, negative utviklingen i Syria skaper usikkerhet ved vår grense, så vil vi ikke nøle med å gjenta «Eufrats Skjold», sa Erdogan, med henvisning til Tyrkias militæraksjon i Syria i august i fjor.

LITT MORSK: Dette bildet skulle strengt tatt ikke VG fått ta, derav det litt morske blikket fra Erdogan. Her sammen med borgermesteren i Harran, Mehmet Özyavuz (til venstre, og hans rådgivere. Foto: NILAS JOHNSEN/VG

Kaos

Ved slike offentlige møter har presidenten fire sikkerhetsteam rundt seg, med uniformert personell fra militæret og politiet, hans egen dresskledde livvakttjeneste, og sivilkledde fra sikkerhetspolitiet MIT, samtlige iført kakibukser og grønne skjorter i litt ulike nyanser.

Men selv med et slikt sikkerhetsopplegg, var det umulig å holde folkemassene på avstand etter Erdogans tale, så stor var ønsket om å komme opp på scenen for å ta et bilde av, eller aller helst med, presidenten.

I kaoset som oppsto fikk VG klemt seg inn for å ta et bilde under et møte med lokale ledere, som villig stilte opp. Erdogan selv så riktignok litt mindre blid ut, og hans private fotograf ble mildt sagt rasende.

Så dukket en svart Mercedes opp i folkemengden, Erdogan snudde seg og vinket, og vipps var han borte i natten.