Ordet fanger

Kommentar ISTANBUL (VG) På Tyrkias mest liberale og prestisjefylte universitet har professorene ilagt seg selv munnkurv.

«Min kapasitet som akademiker er mitt ord. Nå er jeg tvunget til å tie».

Han er en godt voksen, robust og velrenommert professor som har bygd opp sin akademiske karriere på frittalende, kritisk forskning. Han pleide å markere seg i sosiale medier, delta i paneldebatter, stille til intervjuer og reise rundt på konferanser i inn- og utlandet.

Nå forteller han meg at han driver sterk selvsensur.

«90 prosent av min akademiske frihet er borte», sier professoren da jeg spør ham om hvordan arbeidsforholdene har forandret seg etter det mislykkede kuppforsøket mot den tyrkiske regjeringen 15. juli i fjor.

VG-journalist Ingeborg Huse Amundsen Foto: Jan Petter Lynau/ , VG

Liberal oase



Universitet han jobber ved er en oase i den hektiske storbyen Istanbul, innhyllet i store, grønne trær med utsikt mot Bosporos-stredet på alle kanter og bygg fra 1860-tallet som er som dratt ut av Harry Potter. I over 150 år har universitetet vært et arnested for den frie tanke i et land med hyppige politiske omveltninger.

«Universitetet er som en øy i Tyrkia. Hadde det ikke vært for dette stedet, kunne jeg ikke ha jobbet i hjemlandet mitt», sa en annen professor til meg da jeg startet mine masterstudier i fjor høst.

Det skulle ikke ta lang tid før idyllen på øya ble forstyrret.

Grep inn i rektorvalg



I de siste tiårene har universitetsdemokratiet valgt sin egen rektor, som deretter er blitt godkjent av Ankara som en formalitet. I sommer, bare tre dager før det mislykkede kuppforsøket, fikk daværende rektor velsignelse fra 86 prosent av de som stemte til å ta fatt på en ny periode.

Men ingenting skjedde. Ikke en lyd fra Ankara. I flere måneder var universitetet uten en fungerende rektor og statsbevilgningene var frosset.

Så, i november kunngjorde AKP-regjeringen at fra nå er det president Recep Tayyip Erdoğan som egenhendig skal utnevne rektorer ved alle statlige universiteter. Resolusjonen ble omfattet av unntakstilstanden, som ble innført etter kuppforsøket.

Presidentens valg falt på broren til en AKP-parlamentariker; en biomedisiner som ikke var blant rektorkandidatene. Hun som var ønsket til jobben, forlot akademia for godt etter 40 års fartstid.

Den nye rektoren har lovet å hegne om frihet og liberale verdier. Løftet kan vise seg å være vanskelig å holde.

Massive utrenskinger



Etter det mislykkede kuppforsøket og de påfølgende utrenskningene av påståtte sympatisører med Gülen-bevegelsen, som myndighetene mener sto bak kuppforsøket, er over 40.000 personer blitt arrestert og mer enn 100.000 suspendert innen militæret, offentlig og privat sektor. 150 journalister sitter fengslet, et antall som mangler sidestykke i verden. Mange av de rammede er lærere og akademikere. Nå sist, i starten av februar, ble 330 akademikere sagt opp.

Allerede før 15. juli i fjor, hadde flere universitetsansatte mistet jobben etter å ha skrevet under på et opprop mot militærangrep mot kurdiske opprørere i Sørøst-Tyrkia. Få navn på denne listen får stå uberørt av myndighetenes terroranklager.

Tyrkia har en lang historie med både vellykkede og mislykkede kuppforsøk. Sittende makthavere har flere ganger rettet direkte skyts mot pressen og akademia i et forsøk på å svekke – eller fjerne – opposisjonen. Kontroll over kunnskap er en veletablert politisk strategi over hele verden, og kanskje spesielt velfungerende her, i en av verdens stolteste nasjoner der du kan havne i fengsel for å bringe landsfader Atatürk i vanry.

Verdenskjent forfatter: Satt fengslet i 18 uker

Avgjørende folkeavstemning



Tyrkia er i en utsatt posisjon. Krigen i nabolandet Syria, kurdiske opprørsgrupper innenfor egne grenser, dødelige terrorangrep som ryster verden, forsøk på å velte regjeringen – alt krever en handlekraftig regjering. Men graden av, og valget av, handling er omdiskutert.

16. april skal tyrkerne stemme ja eller nei til en grunnlovsendring som vil tilegne presidentembetet den utøvende makten. Blir det et ja, vil post-kupputrenskingene kunne få en fornyet kraft.

Professoren min tar ingen sjanser, sier han. Han har allerede fjernet fire artikler fra pensumlistene. Han fraviker ikke myndighetenes versjon av hendelsene 15. juli en tomme. Da jeg spør hvorfor, svarer han at han er overbevist om at i ethvert klasserom sitter det noen som kan spre det han sier til offisielt hold.

Samtidig som han sitter stille i båten, forsøker professoren å mane til en forsiktig storm.

Kommentar: Farvel, det sekulære Tyrkia

Mellom linjene



«Frihet», sier han, «er demokratiets bærebjelke. Vi må være beinharde mot alle som utfordrer friheten vår. Slike folk skal ikke få mulighet til å delta i debatten eller styre demokratier.»

Og så gjorde han noe som har forbløffet meg og andre som følger tyrkiske medier og den offentlige debatten: Han demonstrerte kunsten å snakke uten å snakke. Å skrive mellom linjene.

«Den som innskrenker friheten, er en trussel. Trump er en trussel. Og når jeg sier Trump, mener jeg en annen.»