Opposisjonsledere pågrepet i Tyrkia

De to nasjonale lederne for det prokurdiske partiet HDP er pågrepet av tyrkisk politi.

I tillegg er ytterligere ni parlamentsmedlemmer fra partiet pågrepet.

Ifølge tyrkiske medier er pågripelsene en del av en omfattende aksjon mot partiet, som er det tredje største i nasjonalforsamlingen.

Politiet slo til mot de to partilederne i en koordinert politiaksjon fredag morgen lokal tid, skriver tyrkiske Daily Sabah.

Anklages for terror

Selahattin Demirtas ble pågrepet i sitt hjem i den sørøstlige byen Diyarbakir, mens Figen Yuksekdag ble pågrepet i hovedstaden Ankara.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu er de pågrepet som del av en terroretterforskning. TV-kanalen NTV melder at anklagene går ut på at de har spredd propaganda for den forbudte kurdiske gruppen Kurdistans arbeiderparti (PKK).

Fakta om Tyrkia og kurderne Det er rundt 14 millioner kurdere i Tyrkia. Det bor også kurdere i de tilstøtende delene av Irak, Iran, Armenia og Syria.

Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) grep til våpen mot tyrkiske myndigheter i 1984. Siden er over 45.000 mennesker drept i konflikten.

Det uttalte målet var først en uavhengig kurdisk stat, men er i dag økt selvstyre i de kurdiske områdene sørøst i Tyrkia.

Folkets Demokratiske Parti (HDP) er Tyrkias største kurdiskvennlige parti. Ledes av Figen Yuksekdag og Selahattin Demirtas.

Det siste året har myndighetene i Tyrkia strammet grepet om de prokurdiske kreftene i landet. Ifølge HDP er over 5000 personer med tilknytning til partiet pågrepet siden juli 2015, mange av dem for anklager om koblinger til PKK. Av disse er over 1000 formelt siktet.

Kilde: NTB

Det er fortsatt unntakstilstand i Tyrkia etter det mislykkede kuppforsøket i juli, og kritikere har beskyldt regjeringen for å benytte dette handlingsrommet til langt mer enn å forfølge dem som sto bak kuppet.

Den siste tiden har tyrkiske myndigheter blant annet strammet grepet om de prokurdiske kreftene.

I byen Diyarbakir ble de to ordførerne fra HDP pågrepet forrige uke, og denne uken innsatte myndighetene nye ledere i byen.

Tar også forfattere og journalister

I provinsen Mardin ble minst 25 politikere og medlemmer av HDPs lokale søsterparti pågrepet tirsdag morgen.

Stadig flere forfattere og journalister blir også pågrepet. De kan ikke på noe vis knyttes til kuppforsøket i juli, men fengsles for angivelig å ha «støttet opp om terrororganisasjoner».

Mandag morgen ble både journalister og sjefer i avisen Cumhuriyet pågrepet, blant dem sjefredaktør Murat Sabuncu, noe som har vekket sterke reaksjoner internasjonalt.

Kilde: VG/NTB