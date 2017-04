Opposisjonen i Tyrkia vil kansellere avstemningen

ISTANBUL (VG) Videoklipp som skal vise valgfusk florerer i Tyrkia, og opposisjonen vil at folkeavstemningen kanselleres. Observatører fastslår at valget ikke var demokratisk.

Folkeavstemningen i Tyrkia var ikke demokratisk, slår observatørene fra OSSE og Europarådet fast, melder NTB.



Europarådets rapportør i Tyrkia, Ingebjørg Godskesen (Frp), var søndag valgobservatør. Hun fortalte VG at Erdogans parti fremstod «merkelig selvsikre» i forkant, men at hun ikke selv ble vitne til brudd på valgreglene i kystbyen Izmir, der hun besøkte valglokaler.

Klager på valgfusk



Den tyrkiske opposisjonen fortsetter mandag å hevde at president Erdogans erklærte seier i søndagens folkeavstemning var preget av omfattende valgfusk.

Men i natt kunngjorde valgkommisjonen (YSK) i Tyrkia at resultatet blir stående, med en marginal seier til ja-siden på 51,3 prosent.

Kommisjonens leder Sadi Gueven har kunngjort at de ikke har grunn til å tro at stemmesedler er blitt manipulert. Samtidig kommer kommisjonen med en oppsiktsvekkende uttalelse om at man i siste minutt tillot å telle stemmesedler uten et offisielt stempel på baksiden, og stemmer fra konvolutter som ikke var forseglet.

Blir påklaget



Nettopp at flere av konvoluttene med stemmer ikke var lukket på riktig vis, bruk av feil stempel, og mangel på stempel på baksiden, er blant klagene fra opposisjonen.

VG har fått tilsendt en rekke videoklipp som nå florerer i tyrkiske sosiale medier, og som tilsynelatende viser personer i valglokaler som stempler sedler med ja-stemmer, stapper dem i konvolutter og legger dem i stemmeurnene.

Ektheten av disse videoene er umulig å ettergå. Men slike videoklipp er like fullt med på å forsterke inntrykket mange av de 48,7 prosentene som stemte nei har, om at valgresultatet ble tuklet med.

– Valgkommisjonen har gjort dette valget omstridt. Man kan ikke endre reglene etter en kamp er blitt spilt, sier leder for opposisjonspartiet CHP, Kemal Kılıçdaroğlu mandag morgen.

OPPOSISJONSLEDER: CHP-leder Kemal Kilicdaroglu under sitt siste pressemøte før folkeavstemningen. Foto: Harald Henden , VG

Nestleder i CHP, Bülent Tezcan, sier nå at partiet forbereder en klage der de vil kreve at hele folkeavstemningen kanselleres:

– Den eneste måten å få en slutt på diskusjonen om folkeavstemningens legitimitet er at valgkommisjonen kansellerer avstemningen. Kommisjonen sviktet i å gjennomføre en troverdig avstemning, sier Tezcan på en pressekonferanse.

– Det er ulovlig å telle stemmer uten offisielt stempel, og stemmeurner ble talt opp i hemmelige rom uten at observatører fikk komme inn i minst halvannen time før vi fikk gjennomslag for vår klage, fortsetter han, og legger til at CHP vil ha en rettslig klage klar i løpet av kort tid.

Tyrkias folkeavstemning * Ja-siden vant en knapp seier da Tyrkia 16. april holdt folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar. * Med 99 prosent av stemmene talt opp, viser de uoffisielle resultatene fra den tyrkiske valgkommisjonen en oppslutning på 51,41 prosent til ja-siden. Nei-siden fikk 48,59 prosent. * Grunnlovsendringene innebærer blant annet at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten og visepresidenten. Presidenten skal selv utnevne og sparke ministre. * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige. * Forslaget åpner også for at president Recep Tayyip Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder. Dermed kan han bli sittende til 2029.

– Brukte pressmidler



Resultatet bestrides også av den prokurdiske opposisjonen. Det prokurdiske partiet HDP sier at det vil bestride to tredeler av stemmene.

– Våre data tyder på en manipulering i størrelsesorden 3 til 4 prosent, skriver partiet på sin Twitter-konto.

I Tyrkia skal alle partier ha mulighet til å observere opptellingen av stemmer, men flere steder skal de ha blitt hindret fra dette, og igjen er det mange videoklipp som sendes rundt som skal vise nettopp dette.

Det har også kommet en rekke påstander om at velgere har følt seg presset ved at lokale myndighetspersoner, og politi har oppholdt seg ved stemmelokalene.

Valgkommisjonen forklarte allerede søndag kveld at noen stemmelokaler hadde fått feil stempel, slik at disse var preget med ordet «ja», og ikke ordet «valget er». Velgere som ville stemme nei til grunnlovsendringene måtte derfor stemple «ja» på den delen av stemmeseddelen som var merket med «nei», melder NTB.

Dette skal ha skapt en del forvirring, men det skal ikke ha påvirket resultatet, og nei-stemmer stemplet på den måten skal ha blitt talt opp som gyldige.

