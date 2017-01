Øyevitne til angrepet i Istanbul: – Måtte løfte vekk kropper for å slippe ut

Sinem Uyanik ble fanget under flere menneskekropper på den dramatiske nyttårsfesten i Istanbul.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det er AP som har snakket med Sinem Uyanik som var inne på nattklubben Reina da gjerningsmannen begynte å skyte vilt rundt seg.

Uyanik forteller at hun havnet under flere sårede menneskekropper, blant annet sin egen ektemann Lutfu.

– Før jeg skjønte noe av hva som skjedde så falt mannen min over meg, sier hun mens hun står utenfor Sisli-sykehuset i byen.

Ektemannen ble ikke alvorlig skadet, men behandles for noen sårskader.

39 personer er drept, opplyser innenriksministeren i Tyrkia. I tillegg er minst 40 såret i angrepet som Istanbul-guvernør Vasip Sahin beskriver som terror.

– Jeg måtte løfte vekk flere kropper som lå over meg for å slippe ut, sier Uyanik.

PÅ VAKT: Politiet har sperret av et stort område rundt nattklubben som ligger i bydelen Ortaköy. Foto: Str , AP

Flere tyrkiske medier skriver at gjerningsmannen hadde på seg et nissekostyme da han skjøt rundt seg inne på den populære og eksklusive nattklubben Reina. Før han kom inn, skjøt og drepte han to personer som sto på utsiden – blant andre en politimann. Gjerningsmannen skal fortsatt være på frifot.

Søndag morgen er 21 av de drepte identifisert. Innenriksministeren i landet opplyser at 15 av dødsofrene er utlendinger.

Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i angrepet.

– Ambassaden i Ankara samarbeider med tyrkiske myndigheter for å kartlegge om nordmenn kan være involvert, sier pressekontakt Guri Solberg i UD.