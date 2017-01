Nyttårsdrapene: Tror terroristen fortsatt er i Istanbul

ISTANBUL (VG) Ubekreftede meldinger om at drapsmannen bak nyttårsmassakren skal ha kommet seg til Syria tilbakevises av tyrkiske myndigheter.

Det er sikkerhetsmyndighetenes verste mareritt: At terroristen som drepte 39 mennesker skal ha klart å komme seg ut av Tyrkia. Flere IS-tilknyttede Twitter-profiler har meldt at drapsmannen er «tilbake i kalifatet».

Men Tyrkias visestatsminister Veysi Kaynak har nå gått ut på den tyrkiske kanalen A Haber og sagt at selv om de ikke kan utelukke at han kan ha kommet seg ut av Tyrkia, tyder etterforskningen på at det ikke er tilfelle.

Tyrkiske myndigheter tror tvert imot at han fortsatt skjuler seg i storbyen Istanbul, skriver Hürriyet.

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu fastslo i går at gjerningsmannen er blitt identifisert.



Nå sier Kaynak at de føler seg sikre på at gjerningsmannen tilhører den kinesiske minoriteten uighur-folket, fra provinsen Xinjiang.

Uighur-folket er en tyrkisktalende, muslimsk folkegruppe, som det bor mange av i bydelen Zeytinburnu i Istanbul. Politiet har hatt flere aksjoner i bydelen de siste dagene.

Beboere i en av blokkene terroristen skal ha besøkt fortalte VG at de ble vekket midt på natten og fikk sine leiligheter gjennomsøkt.

Stadig nye drypp fra etterforskningen gjengis i tyrkiske medier, uten at det fulle bildet er blitt bekreftet. Overvåkningskameraer ved buss- og drosjeholdeplasser gjennomgås nå med lupe:

• Overvåkingsbilder skal vise at han dro fra byen Konya i Anatolia 15. desember med buss. Han skal ha dratt til Zeytinburnu-bydelen.

• I Zeytinburnu skal han ha blitt observert under et møte med IS' selverklærte emir i Istanbul, med kallenavnet «Yusuf Hoca».

• Han skal ha blitt observert med ryggsekk og en koffert ved drosjeholdeplassen i Zeytinburnu i forkant av at han dro til bydelen Ortaköy, der nattklubben Reina ligger.

• Etter udåden skal han ha tatt flere drosjer før han kom seg tilbake til Zeytinburnu, der han skal ha skjult seg noen timer inne på en restaurant som serverer uighur-mat.

• Morgenen 1. januar skal han ha blitt observert sammen med en ukjent mann, gående vekk fra området. De to skal ha satt seg i en bil og kjørt vekk.

«Selfie-videoen» av det som skal være gjerningsmannen brukes fortsatt i tyrkiske medier. Denne skal stamme fra en mobiltelefon som lå gjenglemt i ett av plaggene drapsmannen skal ha etterlatt inne på nattklubben Reina da han rømte ut bakveien.

Et stillbilde fra videoen førte til at en 28 år gammel mann fra Kirgisistan, som lignet på den antatte drapsmannen, ble pågrepet etter å ha flydd hjem fra Tyrkia. ID-siden fra passet hans ble lekket til tyrkiske medier og spredd verden rundt.

Noen timer senere opplyste en talsmann for Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) i Kirgisistan at 28-åringen var løslatt og utenfor mistanke. Han var en forretningsmann som ankom Tyrkia etter drapene, og reiste hjem igjen neste dag.