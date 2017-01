Nyttårsdrapene: Leter etter terroristen i innvandrerbydel

ISTANBUL (VG) I de siste dagene før han gjennomførte massakren på nyttårsaften, skal IS-terroristen ha skjult seg i bydelen Zeitinburnu.

Klappjakten på drapsmannen som tok 39 liv og såret 65 personer under terrorangrepet på nattklubben Reina i Istanbul, fortsetter for fullt. Det kommer stadig nye detaljer om mannen tyrkisk politi mistenker står bak:

Han skal ha ankommet den tyrkiske byen Konya 22. desember, og skal da ha reist sammen med sin kone og to små barn. Familien skal ha leid en leilighet og betalt for tre måneder på forskudd.

ETTERLYST: Dette er mannen tyrkisk politi mener drepte 39 mennesker i nattklubben Reina nyttårsaften. Foto: Handout

Ifølge en pressemelding fra tyrkisk politi skal konen ikke ha visst om mannens angivelige IS-sympati før hun så ham på TV i en nyhetssending etter terroraksjonen. Hun og flere naboer har vært inne til avhør.

Det hevdes i flere tyrkiske medier, men er ikke bekreftet, at mannen skal ha vært inne i Syria i forkant av at han kom til Tyrkia.

Les også: Her skyter han seg inn på nattklubben

Reiste videre



I slutten av desember skal drapsmannen ha forlatt Konya og reist de over åtte timene til Istanbul langs veien. Her ble han ifølge flere tyrkiske medier observert ved minst tre ulike adresser i bydelen Zeitinburnu i Istanbul, alle rundt handlegaten 58. Bulevar.

Mannens identitet og nasjonalitet er ikke slått fast, og selv om mye peker mot Kirgisistan, så har andre land fra Sentral-Asia blitt nevnt: Deriblant Kasakhstan, Usbekistan og Xinjiang-regionen i Kina, der den muslimske uigur-minoriteten holder til.

Disse folkegruppene er samlet i stort antall i Zeitinburnu. Politiet mener det var derfor drapsmannen skjulte seg her de siste dagene før massedrapene. Overvåkningskameraer på enden av 58. Bulevar skal ha fanget opp drapsmannen i det han tok en drosje i forkant av udåden, skriver Hürriyet.

BLE VEKKET AV POLITIET: Canbey Batur (62) viser VG oppgangen til leilighetsblokken der han bor, og som ble endevendt av tyrkisk politi på jakt etter spor etter nyttårsdrapsmannen. Foto: Harald Henden , VG

Fikk politiet på døren



Da VG tirsdag besøkte bydelen var væpnet politi til stede på flere av gatehjørnene, og stanset flere personer for ID-kontroll. I en nedslitt bygård ned en sidegate, antar politiet at mannen skal ha sovet de siste nettene.

Her treffer VG Canbey Batur (62) som viser oss oppgangen som natten i forveien ble stormet av tungt bevæpnet politi.

– De løp rundt i bygget og hamret på dørene våre for å lete gjennom leilighetene, så det var tydelig at de trodde han kunne ha kommet tilbake hit, sier Batur, som selv er fra Kasakhstan og flyttet til Tyrkia for 30 år siden.

– Jeg har sett bildet av terroristen på TV, men for å være ærlig kunne jeg ikke kjenne ham igjen. Det er rart å tenke på at han kan ha vært her, men jeg lar meg ikke skremme av slikt, sier han.

Restauranteier Ahmed Razik (46) er fra Xinjiang i Kina, eller «Øst-Turkestan» som han sier. Han håper terrorangrepet ikke øker fremmedfrykten mot mennesker fra Sentral-Asia.

– Terrorangrepet er veldig grusomt, og noen vil bruke det for å ødelegge stabiliteten i Tyrkia. Her bor det mange utlendinger, men vi føler alle at vi tyrkiske folkegrupper må holde sammen, sier han.

BEKYMRET: Restauranteier Ahmed Razik (46) håper ikke tyrkere flest vil bli skeptiske til innvandrere fra tyrkisktalende land i Sentral-Asia og ifra Xinjiang-regionen i Kina. Foto: Harald Henden , VG

Smeltedigel



Samtidig er det tydelig at ikke alle tenker slik: Orhan Coskun (57), som også bor i bygget politiet gjennomsøkte, sier til VG at bydelen har forandret seg de siste årene.

– Det pleide å være trygt her, men nå er det så mange utlendinger og folk kjenner ikke hverandre lenger.

I moskeen Emine Inanc, som ligger ved hovedgaten, forteller imamen at bydelen er som en smeltedigel, og at mange er på gjennomfart.

– Mange av dem som kommer for å be her, er ikke faste i denne moskeen. Det er fullt mulig at drapsmannen var innom her, ettersom vi får høre at han skal ha vært i bydelen i noen dager. Ingen ville ha reagert på den personen de har vist på TV, sier imamen, som ikke vil bli sitert med navn.

SKEPTISK: Orhan Coskun (57) (t.v.) er skeptisk til alle innvandrerne i bydelen Zeitinburnu. Hans venn skuer opp mot bygningen hvor politiet aksjonerte på jakt etter terroristen. Foto: Harald Henden , VG

Mange feilspor



Så langt har det vært flere feilaktige opplysninger om drapsmannen: I forbindelse med at tyrkisk politi har gått ut med at de mistenker at mannen kom til Tyrkia fra Kirgisistan, ble ID-siden fra passet til en kirgisisk mann lekket til tyrkiske medier.

Noen timer etter at ID-siden ble spredd verden rundt, forklarte kirgisiske sikkerhetsmyndigheter at eieren av dette passet ikke har noe med terrorangrepet å gjøre, men var en forretningsmann som lignet på den angivelige terroristen.



Ytterligere to andre utenlandske statsborgere ble pågrepet og avhørt på flyplassen i Istanbul, uten at det er klart hvilken sammenheng de har til saken. Totalt er minst 16 personer pågrepet, mistenkt for tilknytning til saken.

Da tyrkisk spesialpoliti aksjonerte i Zeitinburnu ble en mann pågrepet etter å ha rømt fra politiet og hoppet ut av en balkong. Men det viste seg at heller ikke den hendelsen var direkte knyttet til terroristen.