Nytt terrorangrep har rammet Tyrkia

ISTANBUL (VG) Minst ti er såret og to drept i det som skal være et terrorangrep i Tyrkia. En bilbombe gikk av utenfor domstolen i byen Izmir, samtidig som tre terrorister skal ha gått til angrep.

CNN Türk melder fra kystbyen Izmir at to av angrepsmennene skal være skutt og drept, mens én skal ha unnsluppet. Politiet leter etter en tredje mistenkt, som skal være iført svart frakk og en hvit beret, melder NTB.

Ifølge statlige tyrkiske medier har politiet drept to «terrorister» i sammenstøt i etterkant av eksplosjonen. Nyhetsbyrået Anadolu Agency melder at to personer ble drept av bilbomben, en politimann og en ansatt ved domstolen.

Informasjonen kommer fra guvernør Erol Ayyıldız i Izmir, som også forteller at to kalasjnikov-geværer og to håndgranater ble funnet på angriperne. Etter at den første bilen eksploderte, ble en bombe i en annen bil detonert i en kontrollert eksplosjon.

VG har fått tilsendt et bilde som skal vise en av de drepte, med skuddskader og et automatgevær. I en video VG har fått tilsendt fra Izmir kan man tydelig høre en rekke skuddsalver gå av.

Videoen er filmet fra et kontorlokale i Izmir, der engstelige personer snakker på tyrkisk om angrepet.

Minst ti personer er skadet i eksplosjonen, melder CNN Türk. Ifølge AFP skal eksplosjonen ha funnet sted i nærheten av domstolen i byen, og flere ambulanser skal ha blitt sendt til stedet.

Flere ambulanser ble sendt til stedet, og de sårede er brakt til sykehus. Distriktsordfører Hasan Karadag sier til NTV at tilstanden er alvorlig for en av de sårede.

Et midlertidig rapporteringsforbud er innført mens politiaksjonen fortsatt pågår, noe som betyr at ny informasjon om hendelsen ikke kan kringkastes internt i Tyrkia.

Det er foreløpig uklart om bombeangrepet i Izmir kan knyttes til terroraksjonen i Istanbul på nyttårsaften som kostet 39 menneskeliv.

Angrepet i Istanbul har IS tatt ansvaret for, mens tyrkiske myndigheter peker på den forbudte og terrorstemplede kurdiske gruppen PKK for angrepet i Izmir.

Onsdag morgen ble like fullt fem personer som tyrkisk politi mistenker at er tilknyttet IS, pågrepet i Izmir, mistenkt for antatt tilknytning til nattklubbangrepet i Istanbul, melder Anadolu.

Aksjonen i Izmir pågikk utover formiddagen, og senere meldte det private nyhetsbyrået Dogan at politiet hadde slått til mot tre familier som ankom Izmir for rundt 20 dager siden fra byen Konya i den sentrale delen av Tyrkia, der også den antatte gjerningsmannen skal ha oppholdt seg. Ifølge Dogan ble 27 personer, blant dem kvinner og barn, innbrakt av politiet i Izmir.

** 10. desember mistet 38 mennesker livet ved Besiktas i Istanbul, 27 av dem politifolk, i et bombeangrep den kurdiske utbrytergruppen TAK påtok seg ansvaret for.

VG/NTB