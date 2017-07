Ny læreplan i Tyrkia: Ut med Darwin, inn med jihad

ISTANBUL (VG) Den nye læreplanen i Tyrkia får hard kritikk, etter at Darwins evolusjonsteori er tatt ut, og læren om jihad er blitt inkludert.

Den tyrkiske utdanningsministeren İsmet Yılmaz har lagt frem nye undervisningsplaner for landets første, femte og niendeklasser, som skal gjelde fra høsten av, og som skal utvides til de øvrige klassetrinnene fra neste undervisningsår.

Det som har fått mest kritikk i forkant er at læren om artenes opprinnelse, den moderne evolusjonsteorien skapt av Charles Darwin, tas ut. Det skal være for komplisert for landet niendeklassinger, mener statsråden.

EVOLUSJONSLÆRER: Charles Darwins bok fra 1859, «Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg», regnes som en av tidenes viktigste bøker. Foto: De Norske Bokklubbene , NTB scanpix

– Det er over elevenes fatteevne, og heller ikke direkte relevant, sa Yılmaz, da han la planen frem denne uken.

Det var forventet at man kom til å stryke evolusjonsteorien i de nye læreplanene, men et annet punkt som nå er tatt med skapte overraskelse: I religionsundervisning skal man ta med konseptet jihad, som en del av læren om islamsk lov.

Jihad forbindes vanligvis med «hellig krig», men har flere betydninger i islamsk trosliv. Betegnelsen kommer fra det arabiske ordet jahada, som betyr «utvise det ytterste forsøk» eller «å streve».

Og det er den definisjonen Yılmaz vil fokusere på:

– Jihad er et element i vår religion. Det er plikten til utdanningsninisteriet å sørge for at alle konsepter læres på et riktig vis, og å rette opp i feiltolkninger, sier statsråden.

– For hva er jihad? Vår profet sa at etter en krig, så går man fra den lille jihad til den store jihad. Hva er den store jihad, jo å tjene vårt samfunn, øke velferden å sikre fred. Det er lett å gå til krig, det som er krevende er å sikre fred og stabilitet, sier Yılmaz.

Dette skjer samtidig som det de siste årene har vært en økende misnøye blant sekulære deler av befolkningen om at religion har fått en stadig større plass i samfunnet.

Undervisning om muslimenes hellige bok koranen har blant annet fått økt plass, og å lære seg å resitere på arabisk fra koranen er blitt tatt inn i undervisningen mange steder i landet.

FORKLARER JIHAD: Undervisningsminister İsmet Yılmaz, som har en fortid som forsvarsminister, vil at tyrkiske skolebarn skal lære sannheten om «hellig krig». Foto: ANADOLU AJENCY

Å bringe islamsk religion tydeligere inn i opplæringen, og å ta evolusjonsteori ut, er et brudd med Tyrkias ikke-religiøse skolesystem, mener kritikerne.

Målet er å «fostre opp generasjoner som ikke stiller kritiske spørsmål», sier Mehmet Balik i lærerforeningen Eğitim-İş, til avisen Hürriyet.

– Den nye politikken forbyr å undervise i evolusjonsteorien og pålegger skolene å ha egne bønnerom. Dette er handlinger som ødelegger prinsippet om sekularisme og vitenskapelig basert utdanning, sier Balik.

Den nye læreplanen skal også rette fokus mot fjorårets mislykkede kuppforsøk, som nylig ble markert på ettårsdagen 15. juli.

– Når kampen for demokrati omtales i samfunnsfag, så vil man komme inn på 15. juli. Når man lærer om nasjonalkampen ledet av Mustafa Kemal Atatürk, så vil man også komme inn på kuppforsøket, sa Yılmaz.

Les også: Erdogans Tyrkia skriver sin historie

Skoleelevene skal også få opplæring om FETÖ, nettverket regjeringen mener sto bak kuppforsøket, samt om det terrorstemplede PKK og om IS.