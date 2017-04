Norsk valgobservatør i Tyrkia: – De var veldig sikre på seier

ISTANBUL (VG) Europarådets rapportør i Tyrkia, Ingebjørg Godskesen (Frp), er valgobservatør. Hun sier Erdogans parti fremstod «merkelig selvsikre» i forkant.

Den norske stortingsrepresentanten er utnevnt av Europarådet for å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia, og sa nylig til VG at hun vil gi landet frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk - eller risikere å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåking.

Godskesen er én av 25 valgobservatører fra Europarådet, og har tilbragt dagen med å besøke valglokaler i kystbyen Izmir, deriblant i et fengsel.

– Jeg kan ikke rapportere om å ha sett noen klare brudd, selv om man fikk intrykket av at de som stemte i fengselet følte seg presset til å stemme, sier hun til VG.

– Ute i byen i Izmir var folk høflige og greie mot oss, legger hun til.

Godskesen forteller at hun og de øvrige valgobservatørene hadde et møte med parlamentarikere i hovedstaden Ankara i forkant av oppdraget, da hun og flere andre reagerte på noe en politiker fra president Erdogans parti AKP sa:

– Han ble spurt om hva de ville gjøre dersom det ble «nei», og han svarte at det var et utenkelig utfall. Måten han sa det på skapte rekasjoner. De var merkelig sikre på seier, det var spesielt å være vitne til, for å si det sånn, sier Godskesen på telefon fra Izmir.

Ikke varslet om brudd



Hun legger til at hun ikke er blitt varslet om noen brudd på valgreglene fra sine kollegaer, men tar forbehold om at hun ikke har fått tilbakemeldinger fra den kurdiskdominerter byen Diyarbakir.

Der har Marianne Gulli, påtroppende internasjonal ansvarlig i partiet Rødt, vært som selvstendig valgobservatør, invitert av det kurdiskvennlige partiet HDP.

– Vi ble stadig stanset og kontrollert av politiet, som brukte mye tid og gjorde det vanskelig for oss. Det var også massive politisperringer rundt noen av valglokalene, som ikke akkurat virket inviterende på å gå og stemme, sier Gulli til VG på telefon fra Diyarbakir.

– Vi observerte politifolk inne i noen av valglokalene, og det er et brudd på valgreglene. Men utover det observerte jeg ikke noen klare valgbrudd, legger hun til.

I DIYARBAKIR: Rødt-politiker Marianne Gulli er valgobservatør i den kurdiskdominerte byen Diyarbakir. Foto: FOKUS

Melder om valgfusk



Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet, skriver NTB.

– Mange ulovlige handlinger er blitt begått til støtte for regjeringen, sier Erdal Aksunger, nestleder i opposisjonspartiet CHP til Reuters.

Partiet peker blant annet på at en rekke stemmesedler som ikke var riktig stemplet, likevel ble tatt med i opptellingen. Også partiets andre nestleder, Bulent Tezcan, reagerer på dette.

-Vi står klare til å rettsforfølge dem. Hvis uregelmessighetene ikke blir rettet opp, vil det bli en alvorlig diskusjon om valgets legitimitet, sier han.

To personer drept



To personer er drept i forbindelse med bråk utenfor ett valglokale i Diyarbakir sørøst i Tyrkia, melder tyrkiske medier. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep, skriver NTB.

Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger.

Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.

Stempel skapte forvirring

Tyrkiske valgmyndigheter sier det har oppstått forvirring rundt bruken av et spesielt stempel i den tyrkiske folkeavstemningen om grunnlovsendringer. Stempelet som var i bruk i mange valglokaler, er preget med ordet «ja», og ikke ordet «stem», melder NTB.

Velgere som ville stemme nei til grunnlovsendringene måtte derfor stemple «ja» på den delen av stemmeseddelen som var merket med «nei», opplyser lederen for valgkommisjonen Sadi Guven.

Det er uklart hvor mange valglokaler som er omfattet, men stemmesedler der det gale stempelet er brukt blir regnet som gyldige, ifølge tyrkiske valgmyndigheter.

