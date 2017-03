Nei-siden i Tyrkia føler seg truet

KADIKOY (VG) De som ønsker et nei til økt presidentmakt i Tyrkia, sier de føler seg motarbeidet og truet i valgkampen.

Forrige helg raste den tyrkiske regjeringen mot Nederland fordi to tyrkiske ministere ble stanset fra å drive valgkamp der. Men den knallharde ordbruken mot Europa, som president Recep Tayyip Erdogan beskriver som fascistisk, var primært rettet mot egen befolkning.

Her er nemlig valgkampen i full gang i forkant av den tyrkiske folkeavstemningen i april, der det skal stemmes over om president Erdogan skal få utvidet makt.



Bybildet i Istanbul er dominert av enorme plakater av Erdogan og statsminister Benali Yildirim med påskriften «evet», for å oppfordre velgerne til å stemme ja til de omstridte endringene av grunnloven som Erdogan og hans regjerende AKP-parti vil ha gjennom.

Kalles forrædere



De som ønsker at det skal stemmes «hayir», neisiden, er langt mindre synlige. Ett av unntakene er bryggen i Kadikoy på den asiatiske siden av Bosporosstredet, regnet som ett av de mest liberale områdene i Istanbul.

Her leder Pinar Uzun (25) fra det største opposisjonspartiet CHP den lokale nei-kampanjen, og hun sier de føler seg utrygge.

– Selv om Kadikoy er ett av de mest moderne stedene i hele Tyrkia, så er det en god del press mot oss også her. Folk river ned plakater vi henger opp, eller roper etter oss og kaller oss forrædere eller terrorister, sier Uzun.

– Det er latterlig at regjeringen krever å få drive ja-kampanje i land i Europa, så de kan piske opp nasjonalisme, men samtidig kan ikke neisiden ha trygghet her i Tyrkia. I konservative områder der AKP har stor støtte, er det rett og slett farlig for oss å drive valgkamp, fortsetter hun.

TAR PLASS: President Recep Tayyip Erdogan oppfordrer til å stemme ja på en enorm plakat på Taksim-plassen i Istanbul. I forkant en statue av landsfader Atatürk. Foto: Nilas Johnsen

Ble skutt i magen



Ingen aggressive hendelser fant sted den tiden VG fulgte nei-kampanjen i helgen, selv om en tydelig forbannet mann stilte seg demonstrativt opp for å filme oss med mobilen under intervjuet med Uzun.

Men opposisjonelle tyrkiske medier har omtalt flere tilfeller der nei-kampanjen er blitt angrepet eller truet. Det mest alvorlige tilfelle var da den unge CHP-politikeren Muharrem Dogan ble skutt i magen i januar, etter å ha hengt opp nei-plakater i det konservative området Maltepe.

Det ble feilaktig rapportert som at det var en sivilkledd politimann som skjøt, noe vitner senere har tilbakevist. Hendelsen er etterforsket, og tre personer ble pågrepet, men ingen er foreløpig tiltalt. Yakop Telci (27) fra den uavhengige nei-kampanjen, var med da skytingen fant sted.

NEI-MANN: Yakop Telci tok initiativ til en av de første markeringene mot de foreslåtte grunnlovsendringene. Det endte med at en av kompisene hans ble skutt i magen. Foto: Nilas Johnsen

– Vi som var vitner så ikke han som skjøt, for det var på kvelden og vi gikk lenger bak. Han løp vekk da vi kom frem. Men rett før det skjedde var vi blitt truet av en gruppe menn som sa at vi var i et AKP-område, og at vi skulle få svi dersom vi fortsatte å ha kampanje der, forteller Telci til VG.

– Da vi tok ham med til sykehuset, sa legene at Muharrem hadde flaks som overlevde. Etter den hendelsen er jeg redd, så jeg vil ikke drive valgkamp i distrikter der flertallet støtter AKP, fortsetter han.

AKP-politiker: Fritt valg



Nestleder i AKP i Kadikoy, Kerim Bilgili (36) leder ja-kampanjen i området, og mener motstanderne ønsker å stemple valget som ufritt uten å ha grunnlag for det.

– Dette er ett av de travleste områdene i Istanbul, og som du ser avholder neisiden og ja-siden kampanjene sine ved siden av hverandre. Det er fritt og demokratisk, ingen innblanding, sier Bilgili.

STØTTER ERDOGAN: Kerim Bilgili er lokalpolitiker for regjerende AKP i Kadikoy, og mener neisiden prøver å sverte det han oppfatter som en rettferdig valgkamp. På plakaten i bakgrunnen er statsminister Benali Yildirim, som støtter at hans egen posisjon skal fjernes for å gi presidentembedet mer makt. Foto: Nilas Johnsen

Aktivistene fra nei-kampanjen mener det er umulig at avstemningen blir rettferdig, ettersom den gjennomføres mens det er unntakstilstand i Tyrkia. Nylig påpekte Europarådet det samme, og kom med en liste med punkter de mener bryter med demokratiske prinsipper.

Bilgili fra AKP mener denne kritikken beviser at det stilles krav til Tyrkia fra europeiske land, som de ikke stiller til hverandre:

– I Frankrike er det også unntakstilstand, og der forbereder de seg til å ha presidentvalg. At Tyrkia kritiseres for å gjøre det samme, viser at det er hykleri og dobbeltmoral som dominerer i Europa, sier han.