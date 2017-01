Nattklubbterroristen skal være tatt i Istanbul

ISTANBUL (VG) Mannen som drepte 39 personer på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, skal være pågrepet.

Tyrkiske medier har siden forrige uke identifisert drapsmannen som Abdulkadir Masharipov, en 34-åring fra Usbekistan.

Ifølge den tyrkiske storavisen Hürriyet er det denne mannen som nå er pågrepet, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Han skal ha blitt tatt i bydelen Esenyurt, helt i utkanten av Istanbul.

Hürriyet bruker et bilde av drapsmannen som er tatt av politiet, der han fremstår blodig og forslått. Han skal være tatt til en helsesjekk. Ifølge avisen ble mannen tatt sammen med sin sønn i Istanbul - noe som i så tilfelle samsvarer med opplysninger som kom i slutten av forrige uke om at han skal ha hentet sin unge sønn kort etter terroraksjonen.

Bakgrunn: Dette vet vi om drapsmannen

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Klokken 01.15 natt til 1. januar, lokal tid, stormet gjerningsmannen inn på utestedet Reina i Istanbul. Ekstremistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Flere medier, blant annet avisen Hurriyet, melder nå om pågripelsen. Navnet er ikke offisielt bekreftet, men det viderebringes uten forbehold i Tyrkia.

Bakgrunn: Tror dette er drapsmannen

Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet.

Tyrkiske myndigheter har også gått ut med at de tror drapsmannen fikk hjelp av en utenlandsk etterretningsorganisasjon. Det er visestatsminister Numan Kurtulmuş som uttaler dette til tyrkiske medier.

– Det ser ut til at det ikke bare var en terroristorganisasjon som sto bak angrepet mot Reina, men at også en etterretningsorganisasjon var involvert. Dette var en ekstremt godt planlagt og organisert aksjon, sier han til avisa Hürriyet.

34-åringen fra Usbekistan skal være medlem av en sentralasiatisk IS-celle. Innen IS skal han ha kodenavnet «EBU Muhammed Horasani». Han skal ha ankommet Tyrkia i slutten av november, etter et opphold i Syria.

I byen Konya skal han ha leid et hus sammen med sin kone og to små barn. Konen er blitt avhørt, og har forklart politiet at hun ikke visste noe om mannens IS-tilhørighet. Han skal ha blitt observert da han dro fra Konya mot Istanbul med buss den 15. desember.

I Istanbul antas det at drapsmannen har fått detaljert informasjon om nattklubben Reina, slik at han klarte å ta seg ut derfra. Overvåkingsbilder fra en parkeringsplass rett ved viser hvordan han iskaldt iakttar politiets aksjon, rett etter at han selv forlot klubben.

– Han fremsto som veldig profesjonell, og må ha vært i slike skarpe situasjoner tidligere. Han må ha trent seg opp, og trolig også vært innom klubben tidligere, for han rømte ut gjennom personalinngangen, har sikkerhetsvakt Osman Yesilyurt, som jobber for samme selskap som har ansvaret for sikkerheten, tidligere forklart til VG.

Bakgrunn: Her skyter han seg inn på nattklubben

VG har gått gjennom en rekke videoer som viser hvordan gjerningsmannen målrettet skyter seg inn på nattklubben, før han skyter runde på runde med skudd. Den tyrkiske terroreksperten Abdullah Ağar har uttalt at videobilder fra åsteder tyder på at drapsmannen har fått en form for militærtrening.

– Han utviser besluttsomhet og kaldblodighet, og nøler ikke med å skyte mot uskyldige mennesker. Trolig har han skutt mot mennesker tidligere, har Ağar konkludert.

Politiets jakt på mannen har tatt utgangspunkt i en rekke observasjoner i bydelen Zeytinburnu i Istanbul. Her er nesten alle beboerne innvandrere fra tyrkisktalende, sentralasiatiske land som Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Xinjiang-regionen i Kina.

Beboere i en av blokkene terroristen skal ha besøkt fortalte VG at de ble vekket midt på natten og fikk sine leiligheter gjennomsøkt.

Les mer: Leter etter terroristen i innvandrerbydel

I Zeytinburnu skal han ha blitt observert under et møte med IS' selverklærte emir i Istanbul, med kallenavnet «Yusuf Hoca». Her er han også fanget på et overvåkningskamera med ryggsekk og en koffert ved drosjeholdeplassen i det han dro til bydelen Ortaköy, der nattklubben Reina ligger.

Etter udåden skal han ha tatt flere drosjer før han kom seg tilbake til Zeytinburnu, der han skal ha skjult seg noen timer inne på en restaurant som serverer uighur-mat. Morgenen 1. januar skal han ha blitt observert sammen med en ukjent mann, gående vekk fra området. De to skal ha satt seg i en bil og kjørt vekk.

VG/NTB