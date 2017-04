Nå trenger Erdogan kurdernes stemmer

DIYARBAKIR (VG) For å nå målet om økt makt, frir president Recep Tayyip Erdogan til Tyrkias kurdere.

I luften over oss svirrer det kamphelikoptre, og i gatene kjører tungt pansrede militære kjøretøy. Vi må gjennom i alt tre sperringer der alt utstyret vårt nøye gjennomgås, før vi slipper inn på valgmøtet med den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

– Vi er garantien for frihet. Vi er garantien mot terror, sier president Erdogan til sine tilhengere da han entrer scenen.

I TYRKIA: VGs midtøsten-korrespondent Nilas Johnsen og fotograf Özge Sebzeci i Diyarbakir.

Diyarbakir, som mange tyrkiske kurdere regner som en symbolsk hovedstad i deres drøm om et uavhengig Kurdistan, er den byen i Tyrkia der det har vært flest terrorhendelser de siste årene.

Dette var også hovedområdet for det kurdiske opprøret som blusset opp igjen sommeren 2015, og som ble kraftig slått ned på.

Fortsatt meldes det om trefninger i utkanten av distriktet: For bare tre uker siden ble 19 PKK-krigere og en tyrkisk soldat drept i kamper sørøst i Diyarbakir.

Vil endre grunnloven

Frykten for terror og ønsket om økt stabilitet i regionen, er de to hovedstrengene Erdogan spiller på, og det ser ut til å treffe godt blant hans egne tilhengere.

TRANGT OM PLASSEN: Ekstatiske Erdogan-tilhengere presser seg sammen i front av valgmøtet. Foto: Özge Sebzeci

– Diyarbakir er bare kjent for terror, men det er ikke det vi ønsker å være kjent for. Europa må slutte å rakke ned på Tyrkia. La Erdogan få jobbe uten å plage ham, sier Cihan (50) til VG.

Hun var blant tusenvis av Erdogan-tilhengere som ventet i timevis, mens høyttalere dundret ut sanger om presidenten på øredøvende nivå.

Erdogan vil skrote det tyrkiske parlamentsystemet, og overføre den utøvende makten til presidentembetet. Til det trenger han kurdernes støtte, meningsmålinger viser nemlig at kun rundt en tredjedel i denne regionen vil si ja til forslaget om å endre grunnloven.

JA TIL ERDOGAN: En av Erdogans tilhengere har ordet «evet», ja på tyrkisk, skrevet på fingrene for å vise at hun støtter presidentens ønske om å endre grunnloven. Foto: Özge Sebzeci

Vil ikke ha et skille



– Vi må endre det politiske systemet, og vi vil heller ikke ha noe skille mellom kurdere og resten av Tyrkia, sier Erdogan-tilhenger Vahit Kaplan.

Og fra scenen kommer Erdogan med løfter om at hans styre ikke skal forskjellsbehandle kurderne:

– Det var i min regjeringstid at kurdisk språk ble innført på skolen, og at valgmøter kunne holdes på kurdisk. Vi skiller ikke mellom tyrkere og kurdere, vi sier at vi er én nasjon. Vi lar oss ikke lure av terrororganisasjoner som vil ødelegge oss, sier Erdogan.

OPP I TRÆRNE: Denne familien klatret til topps i et tre for å få sett president Erdogan bedre. Foto: Özge Sebzeci

Presidentens talsmann, Dogan Eskinat, sier til VG at regjeringen «ikke sammenstiller det kurdiske samfunnet med PKK»:

– Det pågår en antiterroraksjon mot PKK, men vi kommer til å fortsette med demokratiske reformer i de kurdiske områdene, sier han.

Fakta: Tyrkia og kurderne * Det er rundt 14 millioner kurdere i Tyrkia. Det bor også mange kurdere i de tilstøtende delene av Irak, Iran, Armenia og Syria. * Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) grep til våpen mot tyrkiske myndigheter i 1984. Siden er over 45.000 mennesker drept i konflikten. * PKK-geriljaen er av Tyrkia, USA og EU klassifisert som en terrororganisasjon. * Opptil 500.000 mennesker, i all hovedsak kurdere, er internt fordrevet i Tyrkia som følge av offensiven mot PKK fra juli 2015 til desember 2016, ifølge FN. Kilde: NTB

Fengslet kurdiske politikere



Rett før man påbegynte prosessen med å endre på grunnloven i fjor høst, ble en rekke politikere fra det kurdiskvennlige partiet HDP fengslet, anklaget for støtte til terrorstemplede PKK.

Den gang var det lite som tydet på at kurderne kom til å få det fokuset de nå får i valgkampen.

I Diyarbakirs historiske distrikt Sur, som var under portforbud i tre måneder og der man antar at minst 200 ble drept, er de aller fleste VG snakker med motstandere av Erdogan.

– Vi vil ikke gi Erdogan mer makt, se hva som skjedde her. Jeg mistet huset mitt under beleiringen. Vi kan ikke støtte ham lenger, sier Ali Tarcan (59) og får støtte av sine venner, med ett unntak:

– Jeg skal stemme ja til forslagene fra president Erdogan, fordi han er en sterk leder som kan bringe fred og stabilitet, sier Muzafer Icten (53) til VG.

UENIGE OM ERDOGAN: Ali Tarcan (59) og Muzafer Icten (53) har motsatt syn på de foreslåtte grunnlovsendringene fra president Erdogan. Her ved torget i gamlebyen Sur i Diyarbakir i Tyrkia. Foto: Ozge Sebzeci

PS: Det kurdiskvennlige partiet HDP gjorde et brakvalg i juni 2015 og fikk 79 prosent av stemmene i Diyarbakir, mens Erdogans AKP var nede på 14 prosent. I juli 2015 kollapset fredsforhandlingene med PKK. Etter et halvt år med kamper klatret AKP-stemmene i Diyarbakir til 21 prosent i nyvalget i november, og de fikk flertall på landsbasis.