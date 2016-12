Mustafa (19) ble drept da bomben gikk av i Istanbul

ISTANBUL (VG) Taxien han satt i passerte fotballstadionet Vodafone Arena idet en bilbombe eksploderte.

19 år gamle Mustafa Berkay Akbaş, medisinstudent ved Başkent-universitetet i hovedstaden Ankara, var på besøk i Istanbul sammen med venner denne helgen etter å ha hatt eksamen.

I går kveld, like før klokken 23 tyrkisk tid, satt han i en taxi som kjørte forbi fotballstadionet Vodafone Arena, et knutepunkt i bydelen Besiktas, sentralt i Istanbul.

Det kostet ham livet, skriver den tyrkiske storavisen Cumhuriyet.

STUDENT: Akbaş var andresårsstudent på medisinstudiet i hovedstaden Ankara. Foto: , Privat

Han er identifisert som ett av de 38 ofrene etter at to bomber gikk av i Istanbul lørdag kveld. Minst 27 av de drepte skal være politifolk. 166 mennesker er skadet, og for 19 av dem skal tilstanden være kritisk.

– Det var bare en tilfeldighet at han kjørte forbi. Så enkelt. Så tilfeldig. Min sønn ble en martyr på grunn av det. Jeg ønsker ikke at min sønn skal være en martyr. Han ble myrdet, sier Salim Akbaş, faren til den avdøde unge mannen, til tyrkisk presse.



To bomber



Først gikk en bilbombe av ved en politibuss like utenfor arenaen. Under ett minutt etterpå skal en person ha sprengt seg i luften i en park rett over gaten, etter å ha blitt omringet av politi.

Recep Tayyip Erdogan kaller hendelense et terreorangrep. Ti personer er så langt blitt arrestert i den omfattende etterforskningen av saken.

Myndighetene mener gjerningspersonene hadde som formål å ramme primært politistyrker. Snaue to timer før de kraftige eksplosjonene hadde de to tyrkiske storlagene Besiktas og Bursaspor møttes til kamp på stadionet. Det er vanlig med mye opprørpoliti til stede ved disse oppgjørene.