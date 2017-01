Minst 39 drept i angrep mot nattklubb i Istanbul

Minst én gjerningsmann er drept etter å ha skutt tilfeldig rundt seg med automatvåpen inne på en nattklubb, ifølge Al Jazeera.

Opplysningen om at en gjerningsmann er drept, er foreløpig ikke bekreftet fra noe annet hold.

Ifølge Tyrkias innenriksminister er minst 39 mennesker drept i angrepet. Minst 16 av dem er utlendinger.

TV-kanalen NTV melder at en politimann er blant de drepte. Han og en sivil skal ha blitt skutt før gjerningsmannen tok seg inn på nattklubben.

Guvernøren i Istanbul, Vasip Sahin, opplyser at minst 40 personer er skadet i det han omtaler som et terrorangrep.

Flere medier skriver at gjerningsmannen var ikledd nissekostyme under angrepet.



Ifølge de første meldingene var det snakk om to eller flere gjerningsmenn. Guvernøren sier én mann står bak.

– Dessverre sendte han på brutalt og nådeløst vis et kuleregn mot uskyldige mennesker som var samlet for å feire det nye året og more seg, sier Sahin.

Han hadde på seg nissekostyme og skjøt helt tilfeldig rundt seg med et automatvåpen, melder CNN Turk. Flere ambulanser, politibiler og pansrede kjøretøy ble sendt til stedet. Ifølge en CNN Turk-reporter er det rundt 50 til 60 ambulanser der.

Populær nattklubb



Angrepet skjedde på nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet rundt klokken ett på natten lokal tid. Nattklubben er særlig populær blant fotballstjerner, artister og andre kjente personer, skriver tyrkiske Hürriyet.

REINA: Nattklubben ligger rett ved vannet. Flere hoppet ut i vannet for å slippe unna. Foto: Stringer , Reuters

Ifølge NTV gjemte gjerningsmannen seg på et toalett før han til slutt ble skutt og drept.



En fotograf fra AP opplyser at politiet har sperret av et område på rundt tre kilometer.

Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i angrepet.

– Ambassaden i Ankara samarbeider med tyrkiske myndigheter for å kartlegge om nordmenn kan være involvert, sier pressekontakt Guri Solberg i UD.

Myndighetene har innført et midlertidig medieforbud og bedt mediene unngå å publisere noe som kan «skape frykt i befolkningen, panikk og uro og som bidrar til terrorgruppers mål», melder NTB.



BLÅLYS: Ifølge en CNN Turk-reporter, er det omkring 50-60 ambulanser på stedet. Foto: Stringer , Reuters

Tyrkia hardt rammet av terror



Flere hundre personer skal ha vært på nattklubben nyttårsaften. Flere gjester hoppet i sjøen for på komme seg i sikkerhet.

Samtidig er over 17.000 politifolk på jobb i byen som er i høy beredskap i frykt for nye terrorangrep. Ankara og Istanbul er rammet av flere angrep i 2016. Mer enn 180 personer er drept av terror i Tyrkia det siste året.

NATO-sjef Jens Stoltenberg skriver på Twitter at det er blitt en tragisk start på 2017.

– Mine tanker er med de berørte etter angrepet mot folk som feiret nyttårsaften, og det tyrkiske folk, skriver Stoltenberg.

Obama er for tiden på juleferie på Hawaii, opplyser nyhetsbyrået Reuters.

– I ettermiddag ble presidenten orientert om angrepet av sine sikkerhetsrådgivere, opplyser talsmann Eric Schultz ved Det hvite hus ifølge NTB.

– President uttrykker sin kondolanse etter tapet av uskyldige liv og har gitt sine folk instruks om å tilby bistand til tyrkiske myndigheter dersom det skulle være behov for det, sier Schultz